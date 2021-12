Belinda est surprise en train de sortir de l’eau un après-midi à la piscine

Belinda sort de l’eau, ses fans l’apprécient plus qu’elle | Instagram

Encore une fois princesse de la pop latine, Belinda a stupéfié ses followers sur les réseaux sociaux en faisant circuler une photographie dans laquelle la fiancée de Christian Nodal a profité d’une journée à la piscine et d’une délicieuse noix de coco, mais les internautes ont fini par en profiter encore plus.

Sur la photo en question, la belle Belinda Peregrin Schull elle est si belle qu’elle semble avoir posé pour la photo ; cependant, il profitait juste d’une chaude journée dans la piscine et est sorti dans l’eau pour déguster une délicieuse noix de coco.

La chanteuse portait sa silhouette sculpturale et célèbre lorsqu’elle est sortie de la piscine et a révélé ses courbes et ses charmes dans un minuscule maillot de bain deux pièces en noir, une image qu’elle a complétée pour se trouver plus à l’aise avec une queue de cheval haute.

Actuellement, la belle Belinda est entourée de rumeurs, car elle entretient l’une des relations amoureuses les plus célèbres du monde du divertissement avec son fiancé, le chanteur régional mexicain, Christian Nodal.

ADMIREZ LA BEAUTÉ DE BELI ICI

Belinda sortant de l’eau, ses fans en profitent plus qu’elle. Photo : Instagram.

Le scandale le plus récent du couple assure que Nodal a fait une scène formidable à Beli dans un restaurant, assurant qu' »il en a assez », la vérité est que cela semble être une blague.

Ce qui a été sur les lèvres de beaucoup ces derniers mois, c’est la possibilité que le couple atteigne bientôt l’autel; Il y a même eu des spéculations sur des dates possibles et que même la chanteuse pourrait être enceinte, ce qui s’est avéré être complètement faux ; Cependant, le couple a montré son enthousiasme à l’idée d’avoir des enfants, ils seront donc sûrement mari et femme très bientôt.

La relation de ce couple a commencé entre blagues car il y avait ceux qui assuraient que la production de La Voz aurait interdit Belinda avoir une relation avec Christian Nodal, quelque chose qui était sûrement un mensonge total, puisque c’est dans les réseaux sociaux de ce programme auquel à la fois ont participé et rencontré qu’il a été révélé que l’amour était arrivé.

La révélation a augmenté les rumeurs selon lesquelles il s’agissait d’une stratégie du public; Pourtant, le temps leur a donné raison et les démonstrations d’amour et d’affection sur les réseaux sociaux entre le couple sont une constante.

Le nom de Lupillo Rivera a également été révélé avec qui Beli a vécu dans une précédente émission de télévision et avec qui elle avait également une relation amoureuse, la chanteuse aurait même un tatouage sur le visage.