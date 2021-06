“Belinda est un ange qui m’a sauvé la vie”, assure Christian Nodal

Le futur…

Dans une conversation avec le Los Angeles Times, Nodal Il a commenté que cette nuit-là à Barcelone, il s’était agenouillé devant ce qu’il considère comme “la femme de sa vie”, après avoir estimé que c’était le bon moment pour franchir une nouvelle étape dans leur relation, fin mai. “Je suis dans la meilleure étape de ma vie”, a-t-il accepté.

D’un hôtel en Espagne, où il accompagne Belinda Lors de l’enregistrement de la série Welcome to Eden, elle a confié au journal de Los Angeles que c’était le coup de foudre : “J’ai senti en la voyant qu’elle était la femme qu’il me fallait.” De plus, après s’être assurés que leur romance fonctionnait, ils ont eu des discussions très sérieuses.

En savoir plus sur les fiançailles de Belinda avec Christian Nodal !

“Au moment où nous avons réalisé que nous travaillions ensemble, nous avons parlé de priorités. Nous nous engageons à soutenir nos carrières et à être ensemble autant que possible”, a-t-il déclaré. Christian. En raison de ce soutien mutuel et puisqu’il a accepté qu’il ne puisse pas dormir si Beli n’est pas à ses côtés, il a assuré qu’elle l’accompagnerait désormais dans sa tournée américaine.

Le musicien a partagé qu’il pense déjà à son mariage, bien qu’il ne soit pas pressé, “il faut bien le faire et cela prend du temps”; ce dont il est sûr, c’est qu’il va “pleurer comme un enfant” quand il verra Belinda entrer dans l’église vêtue de blanc. Désormais, “dans le coeur” Christian il se sent marié à la femme avec qui il « partage » sa vision.