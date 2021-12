Belinda et Christian Nodal célèbrent un Noël luxueux avec Disney

Belinda et Christian Nodal célèbrent un Noël luxueux en vidéo | Instagram

Belinda et nodal chrétien ont récemment partagé sur les réseaux sociaux l’inoubliable soirée de Noël qu’ils ont passée en famille et en couple.

La chanteuse Spanish, Belinda et Christian Nodal ont reconfirmé à quel point ils sont proches et encore plus à ces dates, ceci après avoir à nouveau passé Noël ensemble.

La soirée du réveillon des artistes était également entourée de leurs familles, avec divers luxes et même des personnages de Disney.

Nous ne pouvions pas le croire, cela peut être vu dans l’une des légendes qui apparaissent dans les captures dans lesquelles le moment de l’arrivée des personnages célèbres est apprécié.

L’interprète de « Petite grenouille » et les » régionaux mexicains « , ont profité d’une soirée très amusante et d’un délicieux dîner, en plus de leur union dont sont issues diverses spéculations, cependant, les Nodeli, n’ont pas manqué l’occasion de montrer tout leur amour.

Belinda et Christian Nodal célèbrent un Noël luxueux en vidéo. Photo : Capture Instagram

Les images diffusées dans des vidéos qui ont circulé depuis la page de fans dédiée au couple romantique sur Instagram, les clips montraient certains des moments que la famille de « Beli« Il a vécu au milieu de cette belle fête.

La mère dont on se souvient « actrice de télévision« , qui a fait ses débuts à l’âge de dix ans dans des productions telles que » Amigos x Siempre « (2000), » Aventuras en el tiempo « (2001) » Complices à la rescousse « (2002), entre autres, était l’un de ceux qui partagé quelques moments de leurs histoires Instagram.

Belinda Schüll, mère du « Princesse de la pop latine« , a partagé quelques clips dans lesquels on observe une table pleine de bougies, quelques verres de vin et quelques assiettes avec des couverts, on peut donc en déduire qu’ils ont déjà fini de dîner.

Dans certains autres enregistrements, il y avait même des poutargas de personnages de Disney, donc le « femme d’affaires« Elle a d’abord marché avec son fiancé pour les saluer et prendre des photos.

Il faut dire que le « mexicain naturalisé« , Belinda Peregrín Schüll, a joué il y a plusieurs années dans la bande » Cheetah Girls « , de la chaîne pour enfants populaire

Des personnages tels que Woody, Mickey et Minnie, figuraient parmi les personnages appréciés au milieu des plans tandis que « The school girl » capturait certains moments ainsi que Christian Nodal, qui n’effaçait pas le sourire de son visage.

Rappelons que ces derniers jours, le mannequin de magazines tels que « Glamour », « Elle », « Vogue », parmi tant d’autres, figurait en couverture d’un magazine bien connu, « Who », en pleine diverses séances photographiques, le duo romantique il anticipe certains de ses prochains projets.

Les « anciens juges de La Voz« Ils ont annoncé leurs fiançailles le 25 mai et depuis lors, les spéculations ne se sont pas arrêtées autour du couple, de ruptures en crise présumée, apparemment, le » compositeur « et le célèbre artiste régional ont réussi à contourner cette vague de polémiques Et ils pourraient enfin faire bientôt à l’autel.