Belinda et Christian Nodal chantent le thème principal de la telenovela ‘Si nous partons’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Récemment, il est devenu connu que Belinda et Christian Nodal sont ceux qui chantent le thème principal de la telenovela « If we are left ».

Comme nous le savons, la telenovela « If we are left » est sur le point de sortir, les fans sont donc constamment au courant de chaque détail révélé sur cette histoire passionnante créée par Leonardo Padrón.

Depuis l’annonce de leur romance il y a un peu plus d’un an, Belinda et Christian Nodal se sont positionnés comme l’un des couples les plus aimés du monde de la musique et du divertissement.

Malgré le fait que depuis qu’ils sont ensemble, ils ont joué dans certains scandales, le couple est très heureux et stable.

Certains proches de Belinda et Christian Nodal assurent même qu’ils sont les plus tendres l’un avec l’autre ; ainsi qu’ils montrent toujours leur soutien et ne manquent jamais l’occasion de passer du temps ensemble.

C’est pourquoi tous les fans de Nodeli, comme le couple est également connu, sont toujours au courant de toute nouvelle qui les concerne.

Ainsi, au cours de ce 31 octobre, la représentante, Danna Vázquez, a annoncé via ses réseaux sociaux l’étonnante nouvelle du nouveau projet dans lequel collaborent Christian Nodal et Belinda.

C’est le célèbre single « If we are left »; qui est le thème principal de la telenovela qui porte le même nom et qui sera créée le 1er novembre.

Dans la vidéo publiée, vous pouvez voir quelques scènes du feuilleton et dans le cadre de l’audio, vous pouvez voir la voix des deux chanteurs mexicains chanter la chanson.

En légende, Danna Vázquez souhaite beaucoup de succès à tous ceux qui ont fait partie du nouveau projet.