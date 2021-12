Belinda et Christian Nodal à la une, gâcher l’amour | Instagram

Belinda et nodal chrétien ils sont réapparus ensemble sur une couverture de magazine criant leur amour, et leur mariage à venir, apparemment, « Le Nodéli« Ils sont plus que sûrs du pas qu’ils vont franchir.

La chanteuse Espagnole, Belinda, surnommée « La Princesse de la pop latine« , il a trouvé en Christian Nodal le partenaire et le partenaire avec qui il entend apparemment vivre le reste de ses jours, Christian Nodal.

Même si Belinda et Nodal ont dû surmonter une mer de doutes concernant leur relation, une fois de plus, « The Nodeli » se charge de le confirmer sur une nouvelle couverture de « Who » dans son édition la plus récente.

La même célébrité populaire d’Instagram l’a partagé dans l’un de ses récents messages, qu’il a remercié toute l’équipe du magazine.

Merci beaucoup à mes amis de @quiencom pour cette incroyable couverture, j’ai adoré !! On lit dans la description à laquelle la « fiancée de Christian Nodal », a ajouté plusieurs crédits.

Belinda et Christian Nodal crient leurs plans sur les toits. Photo : Capture Instagram

Au milieu d’une séance photo, le couple de musiciens acclamé a partagé quelques détails sur leur relation ainsi que certains des plans qui ont suscité autant de controverse que l’annonce de leurs fiançailles en mai 2021.

Il convient de mentionner, à cette occasion, « Beli« Il a publié un instantané romantique dans lequel elle apparaît avec Nodal très affectueux échangeant un tendre baiser, mais ce n’est qu’un des nombreux moments que l’édition montrerait à l’intérieur de ses pages.

La « ancien juge de La Voz« , Belinda Peregrín Schüll, qui a commencé une romance torride avec lui »Sonora« Au milieu de sa participation à l’émission de télé-réalité chantée en août 2020, il anticipe plus de détails au milieu de cette collaboration dans laquelle il approfondit plus en détail leurs prochains plans et leurs projets de vie ensemble.

Le couple qui n’a pas été épargné des polémiques qui ont entouré leur relation ainsi que de certaines crises qui ont renforcé leur lien, le « femme d’affaires« et ses galants font preuve d’une grande alchimie et à en juger par les images qui circulent, ils se sont bien amusés au milieu des séances photo.

Alors que de son côté, Christian Nodal, a touché son grand nombre de fans en exprimant sa volonté de rendre les « heureux »naturalisé espagnol« , qui veut avoir un mariage comme il en a toujours rêvé, a mentionné :

Je veux que Beli ait le mariage de ses rêves et qu’il soit tel qu’elle l’imaginait depuis qu’elle était enfant, aurait confié l’interprète régionale mexicaine au magazine Who.

Jusqu’à présent, le couple acclamé sur les réseaux sociaux n’a pas révélé de date précise pour son mariage, bien que diverses spéculations indiquent que ce serait avant la fin de l’année et est-ce qu’en plus, les deux sont pleins de projets, donc convenant de leurs agendas n’est-ce pas était une tâche facile.

Belinda Peregrín, 29 ans, et Nodal, 22 ans, ont apparemment confirmé ces versions, commentant qu’ils espéraient également « que cette année ils pourraient officiellement adhérer ».

Le mariage spirituel si c’est pour l’année prochaine. J’espère que cette année nous pourrons nous marier légalement, a déclaré Nodal à l’émission « El Gordo y la Flaca ».