Belinda et Christian Nodal, ensemble et amoureux à Las Vegas

in

Belinda et Christian Nodal effacent lentement les rumeurs sur leur relation. L’un d’eux, la prétendue séparation qu’ils ont eue il y a quelques semaines, lorsque le chanteur a supprimé toutes les photos de sa chronologie Instagram et a également cessé de suivre l’actrice. Après que Belinda soit revenue sur les réseaux de Nodal avec une photo de ses fiançailles, les rumeurs ont commencé à cesser. Et, la preuve ultime qu’ils sont toujours ensemble, c’était cette semaine, lorsque le chanteur est apparu sur scène pour le combler de baisers.

© @ LavozmexicoBelinda a rempli Nodal de baisers lors de son concert à Las Vegas

Pendant le concert, le chanteur a dédié plusieurs messages à sa fiancée. Des détails capturés par leurs fans et publiés sur les réseaux sociaux.

Ce qui a le plus surpris et ému les personnes présentes, c’est lorsque Belinda est apparue sur scène. “Beli, Beli”, a crié le public, jusqu’à ce que la chanteuse monte sur scène pour donner plusieurs baisers à son petit ami.

« Je t’aime ! » a dit Belinda lorsque Nodal lui a prêté le micro. “Quel concert incroyable, félicitations mon amour !”, a-t-elle dit à son petit-ami. Et pour encourager davantage le public, il a crié : « Vive le Mexique !

Il se sont mariés?

Bien qu’ils laissent derrière eux les rumeurs de séparation, les spéculations sur un mariage présumé organisé en Espagne le 28 août sont toujours dans l’air. Ni l’un ni l’autre ne l’ont commenté, mais les fans trouvent des indices dans leurs publications pour savoir s’ils sont déjà mari et femme ou s’ils planifient toujours le mariage.

© CustomBelinda et Nodal n’ont pas précisé s’ils sont déjà mariés ou non

Il y a quelques jours, Belinda a déclenché beaucoup d’émotion parmi ses followers lorsque, sur une photo, elle est apparue non seulement avec la bague de fiançailles chère que Nodal a achetée pour elle, mais aussi avec une bague à trois alliances qui pourrait être le bijou avec lequel ils auraient trouvé eux-mêmes, je suis d’accord”.

Abonnez-vous à notre newsletter. Soyez le premier à connaître l’actualité de vos célébrités et membres de la royauté préférés et découvrez les dernières tendances en matière de mode et de beauté.