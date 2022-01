Belinda et Christian Nodal, l’ancien sorcier révèle Y aura-t-il un mariage ?

Belinda et Christian Nodal, le maire d’El Brujo parlent de Los Nodeli | Instagram

Belinda et nodal chrétien ils se retrouveraient à un pas d’atteindre l’autel, après un peu plus d’un an de relation, il était connu comme le « Démoniste supérieur« qui a révélé quelques prédictions où il incluait le couple.

La chanteuse D’origine espagnole, Belinda et Christian Nodal font partie des personnages à qui le Grand sorceleur a publié quelques prédictions pour ce 2022.

Qu’a dit le voyant ?

Le célèbre astrologue Antonio Vásquez Alba, plus connu sous le nom de « Greater Brujo », a dévoilé certains de ses présages supposés courant 2022, et a abordé le thème du couple acclamé de l’émission, le désormais influenceur, Belinda, à qui 14,5 millions de followers suivent fidèlement ses traces.

Se référant à « mexicain naturalisé», Belinda Peregrín Schüll, qui entretient une relation d’un peu plus d’un an avec le « musicien régional mexicain », voilà ce que l’avenir réserverait au célèbre couple.

« Il n’y a pas de mariage mais ils sont toujours ensemble »

Le célèbre voyant, qui est également devenu populaire en faisant connaître ses prédictions via la chaîne YouTube, a mentionné quelque chose de très important concernant l’engagement supposé de « Le Nodéli« (comme les utilisateurs des réseaux sociaux appellent les chanteurs), et dont il dit » n’aura pas de mariage formel. «

Le maire d’El Brujo a laissé entendre qu' »il n’y aura pas d’union formelle entre le ‘Princesse de la pop latine« l’auteur-compositeur-interprète », cependant leur relation se poursuivra « car ils fonctionnent mieux sans liens.

Oh, ils seront séparés, séparés, ils sont toujours ensemble, mais ils n’arrivent pas au mariage, dit la voyante.

De même, ils ont interrogé le médium sur les prétendues mauvaises intentions de la « femme d’affaires« , vers Nodal, puisque soi-disant Belinda Peregrín Schüll, tenterait de détourner l’artiste et de le laisser sans un peso, selon les rumeurs. C’est l’avis du célèbre astrologue.

Profiter un peu de l’économie est normal mais ce n’est pas grave, il a laissé entendre que le chanteur ne cherche pas à saisir sa fortune ou aucune des versions similaires qui ont circulé.

Il a également commenté qu’au moins cette année, « il n’y aura pas d’enfants entre le couple », cependant, il n’exclut pas la possibilité que cela arrête le « ancien juge de La Voz« Quant à savoir s’il y a de l’amour entre eux ? Il a réitéré qu’il y en a.

Ils s’aiment, ils vivent confortablement, c’est plus agréable de vivre comme les autres, ils prennent soin les uns des autres,

La « né à Madrid« Le 15 août 1992, Belinda Peregrín vit une relation heureuse malgré la confirmation que la famille du » sonorense « ne l’accepte pas pleinement, cependant, au final, cela n’a pas d’importance pour les deux, souligne-t-elle.

Ils sont toujours ensemble, marchant, ils marchent partout ensemble, oui à tout prix, a-t-il confirmé.