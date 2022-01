Belinda et Christian Nodal Les Nodeli en lune de miel ?

Belinda et Christian Nodal renversent du miel d’un jacuzzi | Instagram

Belinda et nodal chrétien sont sur le point de marcher dans l’allée, ou du moins c’est ce que les fans attendent avec impatience, tandis que The Nodeli profite d’un bain moussant relaxant dans un jacuzzi Au vu de tous.

La chanteuse L’espagnole Belinda semble profiter de journées extrêmement relaxantes et c’est Christian Nodal qui lui tenait compagnie au milieu d’un bain plein de mousse d’un jacuzzi.

Le dénommé « Princesse de la pop latine« Elle s’est assurée que la baignoire pleine de mousse la recouvrait, ce pendant qu’elle se faisait chouchouter comme une reine par Christian Nodal qui donnait à boire à sa bien-aimée, avec qui elle a récemment fait la couverture du magazine Who.

Belinda et Christian Nodal renversent du miel d’un jacuzzi. Photo : Capture Instagram

C’est dans une vidéo qui a circulé sur toutes les plateformes inspirée par l’interprète de « Sapito » où Belinda Il est montré en train de prendre un bain au milieu du yacht.

C’est lors de son récent voyage en Colombie où Belinda Peregrín Schüll a accompagné le González Nodal, l’actrice de « Aventuras en el tiempo » et d’autres, a passé une grande partie de son temps immergé dans un yacht dans lequel ils ont traversé la mer et où le » sonorense » lui tiendrait compagnie à un moment donné.

Il convient de mentionner que le « compositrice« Née à Madrid le 15 août 1992, elle était très contente d’un costume jaune qu’on distingue à peine sur les images du clip, où l’on peut aussi voir comment l’air dégage des bouffées de toute la mousse qui s’échappe presque de la piscine .

Avec des lunettes noires qui couvraient le look du « ancien juge de La Voz« des rayons intenses du soleil, le »La fiancée de Christian Nodal« On dirait qu’il joue au milieu de la salle de bain.

Il faut dire que différentes versions assurent que le « maquette« fashionista qui a collaboré pour divers magazines tels que » Glamour « , » Elle « , » Vogue « , » Caras « , » Marie Claire « , » Who » et récemment, » Her World « , n’entretient pas de bonnes relations avec la famille de l’auteur-compositeur-interprète.

Cependant, Belinda Peregrín, qui a collaboré avec Tini Stoessel et Lola Indigo sur le thème « La Niña de la Escuela », a toujours été très proche de son « futur mari » et a même été photographiée avec l’artiste du 22 ans et sa soeur.

L’actrice de « Welcome to Eden », et native de Caborca, prépare un lien très attendu par les fans des deux après s’être fiancées le 25 mai dernier, après que « Beli » a reçu un précieux bijou de la part de l’interprète de « Ils n’ont pas ». Je ne te dis pas faux. »