Belinda et Christian Nodal Quand et où aura lieu votre mariage ?

Belinda et Christian Nodal auraient déjà la date de leur mariage | Instagram

Belinda et nodal chrétien a annoncé leurs fiançailles le 25 mai avec une photo très romantique sur Instagram, en plein dîner luxueux en Espagne, l’interprète de « Sapito » a dit oui à « chanteuse régionale mexicaine« , et apparemment ce sera cette année-là qu’ils ont choisi de se marier tous les deux.

La chanteur, Belinda et Christian Nodal deviendront bientôt maris, après diverses spéculations qui ont entouré le couple, les chanteurs ont finalement décidé de la date de leur mariage, révèlent de récents rapports.

Bien que tout indique que Belinda et Nodal, ils ont encore de nombreux détails à régler puisqu’ils assurent également, qu’il n’y a pas de date pour la cérémonie religieuse.

Belinda et Christian Nodal auraient déjà la date de leur mariage. Photo : Capture Instagram

Belinda Peregrín Schüll, qui que ce soit « ancien juge de La Voz México« Avec Christian Nodal, avec qui il est en couple depuis un peu plus d’un an, il pourrait se marier au mois de décembre.

Avec ce lien, ils marqueraient le début d’un voyage ensemble, l’un des mariages les plus attendus de l’industrie du divertissement.

La « femme d’affaires« , et le natif de Caborca, Sonora pourrait unir leurs vies le 15 décembre prochain lors d’une cérémonie religieuse dont de nombreux détails sont encore inconnus, selon des informations.

Pourquoi en décembre ?

Selon le journaliste de divertissement Marco Antonio Silva, le Nodeli, aurait choisi décembre comme mois spécial pour les deux, ceci en raison du fait que les agendas coïncident en termes de présentations ou d’activités sur scène.

Cependant, apparemment le lieu du mariage serait modifié, ceci, après avoir assuré, l’actrice de télévision et le compositeur 22 ans, a exclu de se marier au Mexique, mais ce sera à Los Angeles, en Californie, qu’ils célébreront cet événement important.

« Une autre religion »

D’après les rapports que Silva a fait circuler, il y a d’autres obstacles qui s’opposent à l’union du « Princesse de la pop latine« et Nodal, le couple préféré des réseaux sociaux, sont au milieu d’une grande situation car alors que les Nodal professent la religion chrétienne, les Peregrín-Schüll sont catholiques.

Maintenant, l’actrice de télévision, connue pour des romans tels que « Amis pour toujours« (2000) » Aventures dans le temps « (2001) et » Complices à la rescousse « (2002) et l’interprète de » Adiós Amor « , auraient du mal à décider sous quel rite ils rejoindront.

D’un autre côté, quand au début on pensait que ce serait un mariage à la mode, maintenant les plans auraient pu changer puisqu’il semble, l’interprète de « La fille de l’école« Et son fiancé n’aura qu’une union entourée des membres de la famille les plus proches.