Belinda et Christian Nodal remplissent leur objectif 2022

Belinda et Christian Nodal font leurs adieux à 2021 depuis la Colombie | Instagram

Belinda et nodal chrétien Ils ont dit au revoir à l’année 2021 avec un voyage amusant, « Los Nodeli » étaient entourés de leurs proches lors d’une fête luxueuse dans la ville chaleureuse de Carthagène, en Colombie.

La chanteuse Espagnol, Belinda et son partenaire, nodal chrétien, Ils se seraient lancés dans une nouvelle aventure avec la famille des « sonorense » peu après la fin de l’année 2021, c’est à travers les stories Instagram dans lesquelles Christy Nodal, a documenté l’heureux moment.

Les réseaux sociaux étaient le moyen par lequel les adeptes de Belinda et les « sonorense », ont pu vérifier l’un de leurs premiers déplacements en ce début de 2022.

Belinda et Christian Nodal font leurs adieux à 2021 depuis la Colombie. Photo : Capture Instagram

La belle-mère du « mexicain naturalisé« , Christy Nodal, a partagé la belle expérience à travers son témoignage personnel, accompagnée d’une légende émouvante.

Une année bien différente dans ce beau et beau pays, oh, belle Carthagène ! Mes meilleurs vœux que cette année soit pleine de nombreuses bénédictions et surtout pleine de santé, a écrit la femme dans l’une des vidéos qu’elle a publiées.

Ainsi, des vidéos et des images sont également appréciées dans lesquelles le couple est capturé à bord d’un yacht et où « Beli » est capturé dans une image avec sa sœur et Nodal.

Pour animer l’ambiance, la famille Nodal était accompagnée d’un groupe de musique régionale mexicaine, un moment que le « compositeur » de 22 ans n’a pas manqué pour interpréter une chanson.

Dans le même temps, le « femme d’affaires« Belinda Peregrín n’a pas non plus décidé de rester en arrière, alors elle a pris le micro et s’est souvenue de l’une de ses chansons les plus emblématiques avec » Bella traición « .

Moment où le « maquette« assidue à la mode et en couverture de plusieurs publications comme Marie Claire, CARAS, Who et » Her World « , dernièrement, elle portait une robe rose ajustée avec des détails teddy assortis à la teinte et des chaussons.

La « compositrice« , « pianista », « directora de videoclips », entre muchas otras facetas como también la de la filantropía, protagonizó recientemente junto a su galán, una exclusiva para la revista Quién, a través de la misma compartieron entre otros detalles algunos de sus planes de mariage.

Bien qu’ils n’aient pas révélé de dates ni élaboré sur l’événement attendu, le couple a réitéré qu’ils se préparaient à ce que tout se passe très bien et surtout à consentir au souvenir « actrice de télévision», qui apparaît à l’âge de dix ans dans « Amigos x Siempre » (2000), « Aventuras en el tiempo » (2001) « Complices à la rescousse » (2002), parmi certaines productions.

La « ancien juge de La Voz« Avec son fiancé, ils ont fait face à une grande polémique depuis le début de leur relation en 2020, Christian Nodal lui-même mettrait un terme aux rumeurs une fois pour toutes et a révélé pour Despierta América, certains de ses projets à court terme avec l’actrice de « Bienvenue à Eden »

Nous voulons un mariage religieux, nous le voulons pour l’année prochaine. Mais celui qui vient et le sera très bientôt est civil.

Belinda Peregrín Schüll, a reçu une bague d’une valeur de plus de 3 millions de dollars, environ (60 millions de pesos) lors d’un grand dîner organisé par l’interprète de « Adiós Amor », à Madrid, en Espagne.