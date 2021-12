Belinda et Christian Nodal seront-ils parents ? « Ils attendent un bébé » | Instagram

Belinda et nodal chrétien Ils auraient pu écrire à la cigogne plus tôt que prévu, les chanteurs attendraient leur premier enfant.

La chanteuse Belinda et la régionale mexicaine auraient anticipé en exclusivité que leur projet de devenir parents se réaliserait car c’est un rêve auquel ils aspirent tous les deux.

Après cela, les rumeurs semblent augmenter de plus en plus et bien qu’elles aient révélé peu de détails sur le lien du mariage, des versions récentes indiquent que Belinda Je serais déjà enceinte.

Peut-être que la récente collaboration avec le magazine Who a laissé place à ces rumeurs, cependant, les fans sont encore plus que conscients du couple romantique, qui depuis des mois on présume qu’ils arriveraient à l’autel avant la fin 2021.

Belinda et Christian Nodal sont parents, ils attendraient un bébé. Photo : Capture Instagram

« Quand va-t-il naître ?

Une source présumée dont le nom n’a pas été révélé assurerait que le bébé de « Le Nodéli« Comme ils sont affectueusement appelés sur les réseaux sociaux, il arriverait dans ce monde à la mi-juin 2022.

Ils disent que cela concrétiserait l’un des projets du couple de devenir parents, ce pas avant le « naturalisé mexicain, devenir l’épouse de « compositeur« comme il le mentionnait.

Ce serait une source très proche du couple qui, apparemment, révélerait la nouvelle qui a laissé tout le monde surpris puisque pour Belinda Peregrín Schüll, il était très important « d’épouser la régionale, avant de fonder une famille ».

Jusqu’à ce que l’on sache des plans du « anciens juges de La Voz« est-ce qu’en ce moment ils planifient ce que sera leur mariage, et Nodal fait tout pour plaire à sa future épouse »,La fille de l’école« En revanche, la date à laquelle le grand événement aura lieu est inconnue.

Les informations à cet égard sont aussi rares que les détails de l’hypothèse « grossesse», dont aujourd’hui les musiciens sont une nouvelle fois la cible des commentaires.

Sans aucun doute, ce serait fou pour les fans de « l’actrice de télévision, qui s’est essayée en tant qu’enfant star à dix ans à des productions telles que »Amis pour toujours« (2000), « Aventuras en el tiempo » (2001) « Complices à la rescousse » (2002) et aujourd’hui, il est également une figure de proue des réseaux sociaux.

Notamment sur Instagram, le « femme d’affaires« qui compte déjà 14,5 millions d’abonnés qui surveillent chacun de ses déplacements.

La « maquette« , Belinda Peregrin Schüll, a fait la couverture de publications importantes telles que Glamour, Elle, Vogue, Marie Claire, CARAS et récemment Who, dans lesquelles elle apparaît avec Christian Nodal avec qui elle réaffirme sa relation et ses projets d’avenir.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le « compositrice« , » pianiste » et » producteur » face à des rumeurs de ce style depuis qu’il a écarté ce type de polémique il y a quelques mois, Belinda Peregrin, a envoyé un message plus clair démentant les potins en étant montré à l’intérieur dans le magazine Vogue, où j’ai pu l’apprécier ventre complètement plat.