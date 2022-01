Belinda et Danna Paola collaboreraient pour la première fois | INSTAGRAM

C’est peut-être l’un des collaborations les plus demandées par le public mexicain, Belinda et Danna Paola a toujours été « rivaux » mais il y a beaucoup de gens qui souhaitent les voir travailler ensemble dans certains projet, étant les plus grandes stars de la pop de leur pays, elles pourraient faire quelque chose d’incroyable ensemble.

À plusieurs reprises, les deux ont reçu des commentaires à ce sujet, en fait Danna Paola a déclaré qu’elle le ferait avec plaisir, bien sûr d’accord et de coordination pour que cela se produise.

Cependant, d’autres personnes se concentrent uniquement sur le fait de pouvoir écouter Belinda avec son partenaire nodal chrétien, donc dans Twitter Certains de ses followers lui ont demandé pourquoi il ne chantait pas avec Danna Paola, chose à laquelle il n’a pas trouvé de sens.

Apparemment, certains internautes veulent juste voir quelle est la réaction des utilisateurs. Célèbre Compte tenu de leurs propositions, beaucoup pensent que la rivalité continue, mais il est toujours possible que Danna et Belinda travaillent ensemble et c’est grâce à Alejandro Gou.

Le producteur mexicain assure qu’il y a déjà des négociations pour que les chanteurs travaillent ensemble sur un thème musical, ce qui serait une totale réussite selon son point de vue et lui a été expliqué par les animateurs de l’émission matinale de Televisa. AUJOURD’HUI.



Danna Paola n’aurait aucun problème à collaborer avec Belinda et l’a exprimé à plusieurs reprises.

« Nous nous battons déjà pour rapprocher Danna et Belinda, je ne retire pas le doigt de la ligne », a-t-il déclaré au milieu de l’émission.

Il est également important de se rappeler que lorsque Danna Paola a assisté au programme YouTube « Al Volante con el Scorpión », elle a fait une imitation presque parfaite de Belinda qui a choqué tout le monde sur les réseaux sociaux.

Un sujet sur leur rivalité, mais Danna Paola a avoué que ce n’est vraiment que quelque chose que les téléspectateurs ont inventé au fil du temps, sans avoir de raison précise, car pour elle, ce ne serait pas une mauvaise chose de travailler avec elle.