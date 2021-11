Belinda et la seule chanson à toutes ses belles-mères Qu’est-ce que c’est ?

Belinda, consacre à la mère de Nodal le vieux thème d’une ancienne belle-mère | Instagram

Belinda donne de nouveau de quoi reparler, l’interprète de « Petite grenouille« a été découvert en vidéo après avoir dédié une chanson à Cristy Nodal, le même qu’une de ses anciennes belles-mères a consacré par le passé. Que va en penser son fiancé actuel ?

La « chanteur« , » pianiste » et » compositeur « , revient sur la polémique après que les internautes des réseaux sociaux assurent que Belinda chante la même chanson qu’elle a dédiée à la mère de Chris Angel, le magicien qu’elle a rencontré en 2016 et avec qui elle a eu une relation.

Bien qu’il ait pris fin il y a quatre ans, les internautes ont profité du récent anniversaire de la désormais belle-mère de Belinda, Cristy Nodal, pour revivre le moment où le « Princesse de la pop latine« Elle a interprété les mêmes paroles pour la mère de son ex-partenaire.

Ils ont immédiatement identifié la star du roman pour enfants dont on se souvient comme « Amis pour toujours« (2000), « Aventures dans le temps » (2001) « Complices à la rescousse » (2002), entre autres titres, aurait dédié la même chanson à la mère de son fiancé.

C’était lors de la récente soirée pour célébrer l’anniversaire de la mère de son fiancé, qui a fêté ses 40 ans au milieu d’une grande fête médiatisée, « Fête de Cristy« , qui a été mis en place par les costumes de catrina avec le thème du 2 novembre.

Au rythme des mariachis, Belinda Peregrín Schüll, a interprété la chanson « Comment qui perd une étoile » en compagnie de la célèbre femme qui aurait également interprété quelques lignes avec son fils et sa belle-fille, depuis une scène.

Dans une tenue noire recouverte d’un fin tissu, le « soliste« il a chanté à la matriarche González Nodal, la chanson célèbre interprétée par Alejandro Fernández.

La figure pop popularisée avec des thèmes tels que « Ángel », « Bella traición », « Amor a primera vista », parmi beaucoup d’autres paroles, était caractérisée par un maquillage catrina saisissant réalisé par Bere de la rosa (artiste de pinceaux et de peinture faciale) .

Une fine bande de diamants ornait le contour de ses yeux et avec du maquillage noir, ils créaient des effets et des ombres sur le nez et les joues de la belle chanteuse espagnole.

Cependant, loin des critiques, cela a peut-être conduit à la « femme d’affaires », au « mannequin » et à « l’actrice Netflix » dans « Bienvenue à Éden« Le pire s’est produit avant ce spectacle car « Beli » a oublié les paroles de la chanson « De los besos que te di te », qu’il a interprétée avec Christian Nodal.

Il ne faut pas oublier que le « ancien juge de La Voz« Il a annoncé son engagement dans la « régionale mexicaine » le 25 mai après avoir reçu un bijou de valeur qui scellait la promesse de l’amour, un diamant d’un coût de plus de 3 millions de dollars (environ 60 millions de pesos mexicains) à ce qui a transcendé.