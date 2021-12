Belinda et Nodal avec un geste noble envers les enfants, ils volent leurs cœurs

Belinda et Christian Nodal en Père Noël, rendent les enfants heureux | Instagram

Belinda allait encore une fois montrer son côté sensible et charitable en allant avec plusieurs enfants à qui elle apporterait un peu de joie ce Noël, comme le Père Noël, le « mexicain naturalisé« Elle arriverait accompagnée de son petit-ami, Christian Nodal.

La chanteuse, Belinda, qui a commencé dans le monde du théâtre à l’âge de dix ans, lorsqu’elle a fait ses débuts dans des productions pour enfants telles que « Amis pour toujours« (2000), » Aventuras en el tiempo « (2001) » Complices à la rescousse « (2002) pour n’en citer que quelques-uns, a décidé d’accomplir un geste noble au milieu des dates vécues auxquelles de nombreux enfants s’attendraient un cadeau de Noël.

La « célébrité des médias sociaux« et notamment sur Instagram où à ce jour Belinda Peregrín Schüll compte déjà 14,4 millions d’abonnés, a montré à plusieurs reprises le cœur noble qui la caractérise, qui a été capturé dans une récente vidéo de son compte Instagram.

La « compositrice » et » pianiste « , il aurait exprimé son sentiment » heureux » d’avoir fait sourire les enfants mexicains.

Aujourd’hui a été une journée incroyable, les voir sourire me rend très heureuse, a déclaré la célèbre blonde.

Belinda et Christian Nodal en Père Noël, rendent les enfants heureux. Photo : Capture Instagram

Dans les images du clip, « Beli » apparaît devant une table pleine de jouets, ce qui a donné un peu de joie à tous les enfants avec qui elle plus tard »Princesse de la pop latine« il s’est laissé capturer en un instantané.

Les « belifans » ne tarderont pas à réagir au noble travail que le Actrice Netflix a décidé de réaliser et entre plusieurs commentaires et d’innombrables likes, Belinda a reçu un grand amour de la part de ses fans.

Merci pour votre soutien!!! Quelle fierté d’être ton fan, tu as le plus beau cœur, ma reine fait son truc, étant un excellent être humain avec un grand cœur, mon Beli quel beau cœur, ils ont un cœur énorme, Dieu multiplie tout ce qu’ils donnent, ils sont les plus beaux, Merci pour votre soutien !!!, Merci de rendre ces enfants si heureux et d’être un excellent exemple pour nous tous qui avons l’opportunité de faire ces beaux actes, nous les aimons, Merci pour votre soutien !!! Ils sont les meilleurs sans aucun doute, je t’aime mon Beli, tu es un être merveilleux et gentil, tu mérites toutes les bonnes choses de l’univers, lisez dans les commentaires.

Bien que le fiancé de Belinda, avec qui la « femme d’affaires » s’est fiancée durant le mois de mai, n’apparaissait pas dans la vidéo, il s’est avéré que la « régionale mexicaine » faisait également partie de ce projet, puisqu’ils se réfèrent également, il est devenu le partenaire indissociable du « ancien juge de La Voz« .

Selon les versions, le couple acclamé, que les utilisateurs appellent « Los Nodeli », aurait voulu collaborer à cette œuvre qui les a exaltés et a encore plus conquis le cœur d’un nombre croissant de fans.