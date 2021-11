Belinda et Nodal, ensemble en couverture avant leur mariage

Beaucoup doutaient de leurs fréquentations, mais, après avoir passé près de neuf heures avec eux lors de la séance photo à l’hôtel Brick, nous avons pu nous assurer que la leur est sérieuse et qu’ils forment un couple avec beaucoup de chimie. Malgré le fait qu’il n’a que 22 ans, il est au sommet de sa popularité, et quand on lui a demandé entre deux prises si sa vie a radicalement changé, il nous a répondu très sûr qu’il est toujours le même et qu’il l’entoure des mêmes personnes qui sont là depuis le début. Si vous voulez connaître tous les détails de leur futur mariage, s’ils veulent être parents, où ils vivront et à quoi ressemble leur quotidien, ne manquez pas toutes les photos et l’interview que Maritere Lelo de Larrea a fait.

Et pareil quoi Belinda, Il y a deux autres jeunes femmes mexicaines qui gagnent déjà le titre d’icônes de la mode : Bu Cuarón, la fille d’Alfonso Cuarón, et Valentina Paloma, la fille de Salma Hayek. Ils vivent tous les deux en Europe et sont les meilleurs compagnons de mode de leurs célèbres pères sur les tapis rouges et les événements cinématographiques.

Belinda et Nodal en couverture de Who.

Nous avons également interrogé Marguerite Zavala qui, après avoir soutenu son mari pendant des années, doit désormais assumer le rôle principal et entre dans la grille avec tout en tant que député fédéral. Dans une conversation avec Caleb Torres, Margarita avoue comment elle voit le pays et l’opposition, comment elle sent que ses trois enfants sont déjà en âge de voter et à quoi ressemblent ses relations et sa vie de famille avec Felipe Calderón.