Belinda et Christian Nodal sont « The Frankenstein » à Halloween | Instagram

Belinda et nodal chrétien ils ont balayé dimanche soir dernier, 31 octobre, en organisant une soirée costumée qu’ils ont baptisée « Nodeliween« et dans lequel ils avaient l’air incroyable en tant que » Mr & Mrs Frankenstein. »

La « chanteur« Belinda et son galant, le »compositeur« ils sont devenus les protagonistes de la nuit d’une terrifiante fête costumée pour célébrer la nuit de Halloween, et dans laquelle les deux ont montré des caractérisations très originales, l' »actrice de télévision était celle qui a soutenu le costume qu’elle a porté le plus longtemps.

Les Nodeli étaient répertoriés comme les « Mr & Mme Frankenstein« pour lequel ils se sont préparés avec l’aide d’une équipe qui a collaboré en faisant le maquillage comme l’a montré l’interprète de ».Lumière sans gravité« à travers une série d’histoires qui ont documenté le processus de la » mexicaine régionale « et d’elle, montrant ses longs ongles noirs.

Belinda et Christian Nodal sont « The Frankenstein » à Halloween. Photo : Capture Instagram

Dans les images, vous pouvez voir quelques moments dans lesquels des prothèses et de la peinture corporelle sont appliquées pour apporter plus de réalisme au personnage du Le fiancé de Belinda.

Pour sa part, Espagnol Elle portait un visage plutôt pâle avec de la peinture blanche et une large cicatrice sur un côté du visage, Belinda Peregrín Schüll, elle portait une perruque noire avec des stries blanches sur les côtés.

« Beli« Il portait une tenue blanche avec un manteau épais sur le dessus et un sac tête de mort pailleté, alors que l’endroit était parfaitement décoré avec le thème quoi »La fille de l’école » il a documenté à travers ses histoires Instagram.

L’endroit avait une atmosphère très sombre avec des toiles d’araignées suspendues ainsi que le corps d’une femme suspendu au-dessus de la table, entre autres détails qui faisaient partie de la décoration sombre.

Il n’a pas fallu longtemps à l’interprète de « Au revoir l’amour », « Des bisous que je t’ai donnés », etc., a décidé de retirer le masque car il ne supportait plus le costume.

Dans certaines des autres vidéos, l’actrice de Netflix dans « Bienvenue à Éden« , a fait quelques enregistrements dans lesquels le » sonorense « est vu en train de profiter de la fête en faisant de son mieux avec l’un des invités.

Sin duda, fue una noche inolvidable donde la pareja disfrutó de momentos muy divertidos acompañados de una buena dosis de terror ya que además el lugar se convirtió en una casa de los sustos en medio de la convivencia, tal como se aprecian en las imágenes captadas por la « ancien juge de La Voz« .