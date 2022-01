Belinda et sa petite tenue trouée partout | Instagram

C’est la tenue avec laquelle Belinda portait sa beauté au bord de la piscine. La princesse Latin Pop a volé plus que les soupirs des réseaux sociaux avec la petite tenue deux pièces avec laquelle elle a décidé de profiter d’une riche journée à la piscine.

Belinda Peregrin Schull Il a choisi que la façon de passer une journée riche était de mélanger le soleil et l’eau, alors il s’est habillé comme Dieu l’avait prévu pour une telle journée, donc un petit maillot de bain deux pièces pour montrer son énorme silhouette ne pouvait pas manquer.

En tout cas, Belinda est toujours très belle, mais cette fois c’était quelque chose de plus que spécial, car la chanteuse a choisi un petit maillot de bain noir qui a une particularité bien particulière : il est plein de trous.

L’interprète de Luz Sin Gravedad a surpris avec la tenue qui au sommet a suffisamment de trous pour impressionner les personnes présentes et tous ses followers. La tenue de Belinda lui a permis de montrer sa silhouette au maximum à tout moment.

Sur la photo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir cette belle femme assise au bord de la piscine avec les jambes écartées et elle a été capturée « comme si elle ne s’en rendait pas compte », alors qu’elle jouait avec ses lunettes de soleil et portait ses cheveux dans un ramassage de queue de cheval parfaitement.

Belinda et sa petite tenue, des trous partout. Photo : Instagram.

Beli a accessoirisé sa tenue avec seulement quelques petits accessoires comme un collier noir autour du cou et de simples bracelets. La fiancée de Christian Nodal portait une ceinture dans le plus pur style Thalía, se pourrait-il qu’elle se soit arrachée les côtes ?

Les followers de Belinda ont tellement aimé cette photo qu’elle a été partagée dans un compte fan de l’interprète pour l’admirer et la remplir de compliments encore et encore. La publication regorge d’emojis et de compliments même osés pour cette belle femme.

Actuellement, Belinda Il est généralement en force grâce aux nouvelles du cœur, car sa relation avec le chanteur de la régionale mexicaine, Christian Nodal, a fait beaucoup parler. Entré en ce 2022, le sujet des médiums et autres était ce qui allait se passer avec le célèbre couple cette année et il y a ceux qui assurent que Beli sera très bientôt maman.

Les rumeurs d’une grossesse pour Beli remontent à l’année dernière, lorsque la chanteuse lui a offert une bague de fiançailles et ils ont assuré que la cause en serait que le couple attendait leur premier enfant ; Cependant, il était temps qui a démenti les rumeurs.