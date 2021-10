Belinda fait fondre Christian Nodal avec amour sur une photo de dos

Belinda fait fondre Christian Nodal avec amour dans une photo de dos | Instagram

Belinda, la Dénommée “Princesse de la pop latine“, il a récemment repris son activité sur Instagram et c’est avec une photo de son dos avec laquelle il a fait fondre l’amour pour nodal chrétien, montrant une fois de plus que leur relation va de mieux en mieux.

Après être restée un moment si la chanteuse, Belinda, partageait de nouvelles images, elle a récemment repris son activité depuis son compte Instagram officiel où elle a actuellement 14,3 millions les abonnés.

Belinda fait fondre Christian Nodal d’amour en réalisant un clip vidéo. Capturer Instagram

S’il y a autre chose qui semble lier “Le Nodéli“, comme on appelle le couple composé de Belinda et Nodal, dans les réseaux sociaux, c’est l’admiration mutuelle qu’ils ressentent pour tous les deux, qui s’est aujourd’hui accrue après que l’interprète de “L’écolière”, s’est aventuré en tant que réalisateur d’une nouvelle vidéo de son partenaire, et en a profité pour partager son expérience avec Ventilateurs.

Après avoir enregistré de nombreux clips vidéo en tant que protagoniste, je dois maintenant en réaliser un compliqué pour la première fois, non seulement à cause de l’évolution qu’a subie le concept du clip vidéo, mais aussi à cause du genre musical. Il se lit dans les premières lignes du message de l’un des plus grands interprètes de la pop.

La “actrice espagnole“Elle a partagé comment son expérience travaillait avec un genre complètement différent de celui qu’elle a développé pendant cette période, dans l’image que Belinda regarde en arrière, réalisant les images du nouveau matériel qui fera partie du prochain album du” sonorense ” :” Hors-la-loi ” .

Ce fut une expérience très intéressante et amusante, j’y ai mis tout mon cœur et ma passion, et j’espère avoir mis un grain de sable dans ce que les clips vidéo ont toujours été pour moi : ART.

La “mexicain naturalisé« Elle a également remercié les personnes impliquées de lui avoir fait confiance pour mener à bien ce projet auquel elle a apporté sa vision et un style différent des autres matériaux de ce genre.

Merci beaucoup @nodal d’avoir fait confiance à ma vision pour raconter cette histoire, merci @bandamsoficial et La Sinvergüenza @reginapavon, a conclu Celui qui est né à Madrid.

Le « régional mexicain » n’a pas tardé à réagir.

Ciel, tu es le meilleur réalisateur qui soit. Tu n’imagines pas à quel point j’admire tes talents, je t’aime.

Merci de vous donner de telle manière que vous seul le pouvez.

Il faut dire que Belinda Peregrín Schüll, est l’une des figures de la série qui en 20 ans de carrière continue de nous surprendre, depuis les 10 ans qu’elle a commencé sa carrière en jouant dans des feuilletons tels que “Complices à la rescousse”, “Amis pour toujours“,” Aventures dans le temps “, qui a marqué ses débuts.

En 2020, il reprend sa carrière d’acteur en participant à la série Netflix “Welcome to Eden”, mais la trajectoire de “Beli“C’est imparable depuis quand elle n’a pas été occupée par de nouveaux albums, chansons ou collaborations, elle s’est aussi essayée à diverses facettes comme le mannequinat, et même”femme d’affaires“.

La “ancien juge de La Voz“qui a également ajouté 381 475 “j’aime” dans sa récente publication, en plus de divers commentaires, a fait la couverture d’un nombre important d’éditoriaux, comme il l’a fait récemment dans Marie Claire et CARAS Magazine.

Tu es une femme aux multiples talents, ton dévouement fait briller ces projets et les réussir, tout comme toi, la meilleure réalisatrice eveeee !! Tu n’arrêtes pas de nous surprendre un peu !!!! je suis la plus fière de toi. Félicitations gueri pour cette nouvelle réalisation !!! Belo eres arte,

Ce sont la plupart des commentaires flatteurs qui sont venus à l’encontre de la La fiancée de Christian Nodal, qui mérite d’être mentionné a été reconnu sur le Billboard comme “l’artiste mexicain régional de l’année soliste”