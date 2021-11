Belinda fait une farce à Kinky et crée de la tension dans « Pa’l Norte Fest »

Belinda est un agent de sécurité à Pa´l Norte et fait des farces | Instagram

Belinda n’est pas apparue à cette occasion comme l’une des guest stars de l’édition 2021 du festival Pa’l Norte, cette fois la « Espagnol« Il s’est déguisé en agent pour faire des farces aux invités.

La « chanteur« Belinda, est devenue superviseure de la sécurité et s’est particulièrement dirigée vers le groupe « Kinky », à qui à un moment la plaisanterie mettrait les membres mal à l’aise.

La La petite amie de Christian Nodal est devenu « Itzel », un « supposé agent de sécurité du festival de musique ». « Beli » vêtu d’un sweat-shirt de couleur néon, d’une veste noire et d’un masque et avec peu de maquillage.

Salut, je suis Belinda, mais ce soir je serai Itzel. Elle est en charge de la sécurité, je suis le patron de tout le monde. Bon j’ai un surveillant, mais il m’écoute toujours, a ajouté l’interprète de « Sapito ».

Belinda est agent de sécurité à Pa’l Norte. Au revoir la musique ?

Les premières victimes du « Espagnol« Ils étaient Omar Góngora et César Pliego, batteur et bassiste du groupe.

Les natifs de Monterrey ont été interceptés par « Itzel », qui leur a rendu plus difficile l’accès aux vestiaires, malgré le fait que Góngora a passé à plusieurs reprises le détecteur de métaux sur ordre de Belinda qui est resté ferme dans son caractère.

Vous ne pouvez pas y aller. Il doit passer par le filtre de sécurité, a déclaré « Itzel ».

Cependant, à un moment donné, la patience du batteur a atteint sa limite et après quelques tentatives, il a réussi à entrer en ne laissant que de la place à son compagnon de groupe, Cesar Pliego.

De son côté, l’actrice de télévision de drames pour enfants comme « Amis pour toujours« (2000), « Aventuras en el tiempo » (2001) « Complices à la rescousse » (2002) entre autres, était encore plus insistant avec Pliego, vêtu d’une chemise à carreaux et de son chapeau de cowboy classique, il a non seulement croisé plusieurs fois , mais il a dû le faire en levant les bras.

Cela ne peut pas arriver si cela continue de sonner, a jugé Belinda Peregrín Schüll

Au milieu de cela, le groupe a tenté de négocier avec « Beli » qui faisait office d' »Itzel » en soulignant qu' »ils devaient monter pour donner une interview », aux ordres de l’interprète de « La fille de l’école« Ils ont déchaîné César Pliego, à qui on a demandé de retirer ses bottes.

Pedro, ne laisse pas passer l’homme, Belinda a demandé de l’aide dans son rôle d’agent de sécurité au festival Pa’l Norte, alors que le musicien norteño a commencé à passer quelques appels et a indiqué à l’agent s’il avait déjà vérifié tout. ! s’écria César.

L’aussi Actrice Netflix, qui est apparu dans des campagnes publicitaires et des couvertures de magazines, a tenté de calmer le jeu en demandant à l’artiste de se calmer après avoir remarqué son agacement.

En fin de compte, le femme d’affaires il termina son personnage et serra dans ses bras César Pliego, qui avait l’air agacé. « Je suis Belinda! », A déclaré l’artiste pop. « Qu’est-ce que le ching*da ! » répondit le bassiste.

L’édition 2021 du Pa’l Norte Festival 2021, qui s’est tenue le vendredi 12 novembre dernier, a réuni plusieurs groupes dont Foo Fighters, Juanes, Mon Laferte, Foster the People et bien d’autres.