Belinda fête ses 29 ans et Christian Nodal la comble de surprises

Belinda a reçu un certain nombre de surprises à l’occasion de son récent 29e anniversaire où nodal chrétien, son partenaire, a réussi à l’impressionner comme toujours en l’entourant de cadeaux luxueux et de diverses démonstrations d’affection.

L’interprète de “La fille de l’école“Je n’aurais pas pu être plus heureuse, Belinda, elle a été fêtée et choyée le jour de son anniversaire par son futur mari au milieu de ses préparatifs de mariage, où Nodal n’a épargné aucune dépense pour sa bien-aimée.

Comme cela arrive à de nombreuses reprises, “Le Nodéli“, comme on les appelle sur les réseaux sociaux, leur affection est toujours montrée avec des détails très particuliers donc cette occasion ne serait pas l’exception.

Christian Nodal saisit toutes les occasions qu’il a pour faire plaisir à Belinda la “pop star“, qui est présumée plus tard cette année, sera sa future épouse.

Joyeux anniversaire à la personne la plus spéciale que je connaisse. Je t’aime ma vie @Belindapop, a écrit le chanteur dans l’une des vidéos qu’il a partagées avec tous ses followers.

À travers des stories Instagram, Christian Nodal a partagé avec ses followers une partie des surprises qu’il a préparées pour Belinda Peregrín Schüll.

Une salle pleine de ballons aux formes diverses, de cœurs et d’étoiles en noir, or et rouge, quelques lettres sur un mur qui formaient le nom de “Belinda“, de couleur or et des figures avec les visages de ” Mickey ” et ” Mimi ” faisaient partie des surprises qui ont grandement surpris les Espagnols.

Alors que le chanteur admirait chaque détail, au fond de l’enregistrement se fait entendre la voix de l’auteur de “Des baisers que je t’ai donnés” qui interroge l’interprète de “Petite grenouille“.

Tu aimes mon amour… auquel Belinda a répondu avec enthousiasme… Je l’aime, je l’aime !

La réaction de “Beli“, qui s’affiche dans un look décontracté avec un gros sweat, un legging noir et un masque rose, a sans aucun doute touché ses followers et surtout Nodal qui était très heureux d’avoir fait autant plaisir à sa copine, qui sautait et criait ému.

C’était l’une des pages de fans dédiée au “actrice de télévision“Né à Madrid et à l’auteur-compositeur-interprète qui a partagé ce beau moment puisque, de leur côté, Belinda et Nodal n’ont rien partagé à ce sujet.

Même la page Instagram elle-même montrait par la même occasion, une histoire des cadeaux que Christian Nodal a offerts à l’interprète de la série”Bienvenue à Éden“, le jour de son dernier anniversaire.

Une série d’histoires dans lesquelles Belinda apparaît avec un gâteau au milieu d’une piscine et où le “modèle” et “femme d’affaires« Propriétaire de la nouvelle gamme de produits « Wonu » apparaît en train de savourer un gâteau, dans lequel, Nodal, finit par frapper le visage du chanteur.

Joyeux anniversaire ma vie! Je t’aime… J’espère que Dieu et la vie m’accordent d’être toujours en chacun d’eux pour te faire plaisir et toujours voir grandir cette grande femme que tu es. Je vous souhaite toutes les bénédictions et le meilleur de ce monde car vous le méritez, tel était le message que Nodal a dédié à la chanteuse, tout en célébrant son dernier anniversaire.

Pendant ce temps, la célèbre, qui a titré plusieurs couvertures de magazines de mode, a partagé une image similaire sur son compte Instagram accompagnée d’un message :

Je t’aime ma petite folle ! Merci pour mon premier anniversaire ensemble !

Rappelons que Belinda et Christian Nodal ont officialisé leurs fiançailles le 25 mai, date à laquelle ils ont tous deux partagé une image dans laquelle ils apparaissent très proches l’un de l’autre.

Le Sonora a donné à l’enfant star des romans comme “Complices à la rescousse” une bague évaluée à plus de 3 millions de dollars comme symbole de leur engagement, cependant, jusqu’à présent, le couple n’a pas donné plus de détails sur leur mariage.