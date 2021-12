Belinda impressionne les réseaux de modélisation robe élégante

Belinda impressionne en mini avec une fente et un style prononcés | Instagram

La belle chanteuse Belinda a encore une fois séduit les internautes avec son style unique et sa grande beauté. La fiancée de Christian Nodal a impressionné des milliers de personnes avec une robe à fente prononcée qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Belinda Peregrin Schull Pour l’occasion, elle a choisi une élégante et belle robe noire avec une ouverture prononcée dans le bas, assez courte et une épaule, avec une manche très particulière, la star a complété sa tenue avec des lunettes de soleil noires.

La chanteuse a modelé la plus coquette devant la caméra avec ses cheveux ondulés et ses ongles se détachant d’une couleur rouge intense, le fond dans un ton neutre mettait encore plus en valeur la beauté de la star.

La petite amie du chanteur régional mexicain a capturé tous les regards avec cette robe qui s’accordait parfaitement avec ses courbes et sa fameuse et petite taille et ses belles jambes qui sont immédiatement visibles en observant la photo.

Les adeptes de l’interprète de Luz singravity ont tellement aimé cette image qu’ils l’ont reprise pour la partager sur un compte fan de la pop star, où ils peuvent l’admirer encore et encore et la remplir de toutes sortes de compliments.

Belinda impressionne dans une mini avec une fente et un style prononcés. Photo : Instagram.

Belinda est considérée comme l’une des plus belles femmes de la série, mais aussi l’une des plus controversées, principalement à cause de ses romances. Bien que l’actrice n’ait pas l’habitude de rendre ses fréquentations publiques, cette situation a changé lorsque Christian Nodal est entré dans sa vie.

Quand les rumeurs ont commencé qu’il y aurait quelque chose entre Beli et Nodal, beaucoup ont assuré qu’il s’agissait d’une stratégie commerciale pour augmenter l’audience de La Voz, c’est même sur les réseaux sociaux de cette émission que l’amour entre eux s’est fait connaître.

Malgré les rumeurs selon lesquelles tout était d’accord, l’émission de téléréalité s’est terminée et le couple a continué à étaler son amour et ses démonstrations d’affection sur les réseaux sociaux, ce qui en a surpris plus d’un, bien plus tard, le couple continue ensemble.

Belinda Elle a même reçu une bague de fiançailles du chanteur, qui a assuré qu’il espère lui offrir le mariage de ses rêves, celui dont elle aurait rêvé en tant que fille. Pour sa part, la célèbre a partagé qu’il y aurait trois robes qu’elle utiliserait lors d’un événement aussi spécial.

Les rumeurs de la date possible de l’union matrimoniale de célébrités se sont accompagnées de celles qui ont réclamé une grossesse pour la princesse de la pop latine ; Cependant, le temps s’est chargé de nier cette situation.