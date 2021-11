Belinda interprète « Des baisers que je t’ai donnés » ; tu oublies la chanson – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Vendredi dernier, le 5 novembre, Belinda et Christian Nodal ont assisté à la fête d’anniversaire de Silvia Nodal, la mère du chanteur. Le thème de l’événement était le Jour des Morts.

Belinda oublie la chanson ‘Des baisers que je t’ai donnés’

Lors de la célébration de l’anniversaire de la mère de Nodal, Belinda et Christian ont interprété la célèbre chanson « Des baisers que je t’ai donnés » en duo, mais le chanteur a oublié les paroles de la chanson.

L’erreur de Belinda s’est produite dans le refrain, car pendant quelques secondes elle a perdu le rythme de la chanson et est allée de l’avant dans les strophes.

Christian Nodal avait entonné « Des baisers que je t’ai donnés, mon amour » et Belinda a complété par « n’y en a-t-il pas un dont je me souvienne…? » et a immédiatement ajouté « non, n’est-ce pas ? » comme signe d’avoir reconnu l’erreur.

Christian Nodal et sa mère ont été surpris par le changement de paroles, mais après quelques rires sur scène, les deux artistes ont repris leur performance.

Après l’erreur commise sur scène, Belinda a continué à gâter sa belle-mère lors de sa fête d’anniversaire et a chanté « Like who loses a star » d’Alejandro Fernández.

Silvia Cristina Nodal, la mère de la chanteuse, avait l’air très heureuse lors de sa méga fête d’anniversaire, car elle n’était pas seulement une spectatrice, elle chantait avec son fils et sa belle-fille.

