Belinda, la juge la plus douce a montré son meilleur côté en look noir

Belinda, en robe de velours montre son côté le plus doux | Instagram

Belinda est réapparue dans une courte robe noire avec des détails en dentelle de couleur claire, la « mexicain naturalisé« Il a partagé son côté le plus doux pendant son temps en tant que »juge de La Voz« .

La chanteuse, Belinda, est apparue en tant que juge dans les éditions précédentes de La voix et c’était l’une des cartes postales qui circulent d’une fan page dans laquelle il laisse échapper son côté le plus tendre et le plus coquette.

Belinda Durant cette période, elle se distingue par son talent et son style de mode novateur avec des vêtements très particuliers qui en font le centre d’attention ainsi que sa grande carrière qui la place parmi les chouchous d’un large public.

Belinda, en robe de velours, montre son côté le plus doux. Photo : Capture Instagram

L’interprète de chansons comme « Belle trahison« , » Lumière sans gravité » » Ni Freud, ni ta maman « , parmi tant d’autres, qui est devenue l’une des célébrités préférées d’Instagram en ajoutant à ce jour 14,3 millions d’abonnés qui suivent fidèlement ses traces.

Il y a des trahisons qui s’attardent dans le cœur, mais il y en a d’autres qui adoucissent l’âme. # Bellatraición est lu dans la description qui accompagne le cliché du célèbre interprète.

Maintenant au bras du « Sonora« Belinda Peregrín Schüll fait la une des journaux au milieu de diverses controverses sur sa romance, sa prétendue crise et son mariage à venir avec lui »compositeur mexicain« .

Le aussi « Actrice Netflix», qui est présumée, pourrait très prochainement retourner en Espagne pour tourner la deuxième saison de la série « Welcome to Eden » à laquelle elle a été invitée à participer en 2020.

La « femme d’affaires« , qui a créé il y a quelques mois la collaboration de » La Niña de la Escuela « , en plus du thème de la telenovela »S’ils nous laissent« , aux côtés de Christian Nodal, il est récemment réapparu sur ses réseaux sociaux dans l’un de ses plus récents voyages.

Le célèbre enfant star qui a fait ses débuts à l’âge de dix ans dans des productions telles que « Amis pour toujours« (2000), « Aventuras en el tiempo » (2001) « Complices à la rescousse » (2002), entre autres, a complété sa tenue avec des bottes en daim au-dessus du genou tout en interprétant debout l’un de ses tubes sur scène.

La carte postale, partagée il y a quelques années, a accumulé 2 783 likes dans la publication elle-même, ce qui a également attiré l’attention des abonnés sur la soi-disant « Princesse de la pop latine ».

« Belle Fille, Belle Belinda, comme tu es belle je t’aime beaucoup salutations de Zacatecas, Belinda regarde ce commentaire et si tu veux chanter une chanson que tu as chantée en complices à la rescousse, Belle !! Ce compte est officiel Belinda « Quelqu’un sait quelle marque de Dois-je porter une robe ? », lit-on dans les commentaires.