Belinda, mystérieuse en noir, se découvre derrière les lunettes

Belinda est réapparue sur une photographie qui a fait des milliers de soupirs alors qu’elle portait une robe noire moulante qui mettait en valeur ses courbes prononcées et ses charmes devant le miroir, le look coquette de la « Princesse de la Pop Latine » a été découvert sous des lunettes.

La chanteur Belinda a de nouveau attiré l’attention après avoir posé devant un miroir et un ensemble et un blazer noirs qui révélaient certains des charmes de « l’espagnol ».

Cette fois le « La petite amie de Christian Nodal« Elle a de nouveau capté les regards après être apparue dans une robe noire qui a marqué sa silhouette alors qu’elle était capturée dans un grand miroir.

Belinda, mystérieuse en noir, se découvre derrière les lunettes. Photo : Capture Instagram

La actrice de télévision, qui a fait ses débuts à l’âge de dix ans dans des romans tels que « Aventuras en el tiempo », « Complices à la rescousse », « Amigos x Siempre », entre autres, Belinda, qui a également participé à des films Disney, a partagé la photo avec ses 14,4 millions de followers.

La carte postale a été la cible de diverses réactions et 535 016 likes, qui ont rejoint la publication, l’interprète de « En amour tu dois pardonner« , Belinda Peregrín Schüll, porte un look informel avec un froncement à l’arrière de la tête, avec un maquillage léger et montrant qu’elle peut tomber amoureuse de n’importe quel look.

La star, Belinda Peregrín Schüll, qui aurait plus de 30 ans, a choisi de mettre en valeur à cette occasion le ton clair de ses yeux, qu’elle a parfaitement réussi, en plus de cela, le « modèle » et actuel »coach « de » La Voz« , elle a affiché un regard qui a captivé et a invité ses followers à ne pas cesser de la voir.

La « femme d’affaires » également qui pour une raison ou une autre reste la cible des commentaires a joué dans plus de moments avec son coup de cœur, en particulier dans certaines des présentations les plus récentes de la « régionale mexicaine ».

La « Princesse de la pop latine« , est apparue sur scène alors qu’elle va saluer son fiancé lors de sa » Tour ay ay ay ! » par la république mexicaine.

Quelque chose que les « belifans » et les fans du duo ont beaucoup apprécié, ceci peu de temps avant de connaître les problèmes auxquels Christian Nodal est confronté avec le label Fonovista et Universal Music, qui ont maintenant pris des mesures contre la carrière du « sonorense ».

Apparemment, désormais, l’interprète de « Adiós Amor » ne pourra pas effectuer de duos avec l’actrice de la série Netflix ou tout autre groupe.

Pour sa part, « Beli » qui a été le visage de magazines tels que Marie Claire et CARAS est revenue à la télévision en 2020 lorsqu’elle s’est rendue à Barcelone pour enregistrer, « Welcome to Eden », où elle partage des crédits avec Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Lola Rodríguez , Sergio Romo, entre autres.