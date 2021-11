Belinda se dévoile dans un body brillant sur scène | Réforme

Belinda a captivé le public sur scène en apparaissant dans un body sombre et brillant qui révélait sa silhouette élancée.

La chanteur, Belinda, s’est démarquée non seulement par sa voix mais aussi par sa beauté dans l’une de ses nombreuses présentations dans laquelle elle portait une tenue avec un croisé devant.

L’interprète de chansons comme « Ángel », « Belle trahison« , » Coup de foudre « , parmi tant d’autres, qui a fait ses débuts dans l’industrie des romans pour enfants à l’âge de dix ans dans » Amigos x Siempre » (2000), » Aventuras en el tiempo » (2001) » Complices à la rescousse » ( 2002), entre autres titres, est réapparu sur le compte Instagram.

Belinda se dévoile dans un body brillant sur scène. Photo : Capture Instagram

Une photo de Belinda Peregrín Schüll qui a circulé à partir d’une page de fans sur Instagram de la plate-forme populaire a laissé tout le monde captivé après avoir montré « Beli« dans un body sexy brillant et foncé.

Je danserais sur le feu, #belinda #princesadelpoplatino, lit la description de l’instantané

La belle actrice de la série Netflix dans « Bienvenue à Éden« Il est montré avec le microphone sur son visage dans l’un de ses spectacles passés dans lequel il a laissé plus d’un de ses charmes en vue.

La La fiancée de Christian NodalNée en Espagne et vivant au Mexique, c’est une silhouette avec sa silhouette stylisée et ses cheveux blonds, qu’elle a laissés lâches et tombe devant son visage.

La femme d’affaires, qui a lancé sa propre marque de produits de soins de la peau, a participé à la conception d’une ligne de chaussures et a dirigé diverses campagnes publicitaires, a suscité diverses réactions et reçu diverses distinctions dans une publication.

Actuellement, le « compositrice« , » pianiste » et également réalisateur d’un nouveau clip vidéo, est l’une des célébrités les plus acclamées sur les réseaux sociaux, de sorte que l’instantané a immédiatement accumulé 3 445 likes.

L’avenir épouse de Christian Nodal, dont il a pris sa défense récemment après que l’interprète de « Des baisers que je t’ai donnés » a rompu le silence sur la polémique du supposé « veto » imposé par sa maison de disques.