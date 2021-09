in

Belinda, le haut blanc s’échappe avec style de son blazer rayé | Instagram

Charmant même le dimanche, c’est ainsi que le “pop star” qui a donné une leçon de mode en exhibant tout son flirt avec un haut blanc que Belinda a laissé s’échapper ” innocemment ” sous une veste rayée.

Estiloza, le “mexicain nationalisé“, elle arbore une tenue très estivale parfaite pour un dimanche qu’elle a partagée devant ses plus de 14 millions de followers sur Instagram, où aujourd’hui Belinda est devenue l’une des figures les plus populaires de l’émission.

Son parcours, ajouté à ses diverses facettes dans le monde des affaires, le mode, etc., dans mis à sa relation controversée avec Christian Nodal, ils se sont convertis en Belinda dans l’une des célébrités qui suscite à chaque fois plus de curiosité en ajoutant plus d’abonnés à son compte.

Nice Sunday, suivi de deux coeurs, c’est le message qui accompagne la publication sur l’une des fan pages de l’interprète de tubes internationaux tels que “Boba Niña nice” et “Ángel”.

Aujourd’hui avec le thème “La fille de l’école“, la madrilène de 32 ans, a marqué son retour à la musique avec un grand succès, notamment sur YouTube, où le tube du chanteur méconnu de ” Sapito ” compte 24 millions de vues, étant l’un des plus populaires de votre chaîne .

actrice de Netflix et femme d’affaires de la marque “Wonu”, a fait sensation en apparaissant dans l’une des cartes postales partagées d’une fan page dédiée à l’interprète de “Welcome to Eden”

Un style très estival avec un mini short en jean, un haut blanc et un blazer rayé beige accompagné d’un chapeau, Belinda Peregrín Schüll, a été une inspiration pour certains utilisateurs, qui n’ont pas hésité à interagir avec le compte.

Sympa ton beau bon dimanche, Merci passe un bon moment et le tien aussi, Merci belle princesse Belle nuit à toi, Bonjour Belinda presiosa bon like, Bon. Jour. Bella, étaient quelques-uns des messages.

Belinda Peregrín, s’est aventurée en tant que modèle en vedette dans diverses couvertures de magazines bien connus tels que Elle ou Vogue et à partir de son compte officiel, vous pouvez voir certaines de ses différentes séances de photos.

Aujourd’hui, « l’ancien juge de La voix“Il est considéré comme une” icône de la mode “, qui a également réalisé des créations exclusives de marques telles que Chanel ou Jeremy Scott, pour n’en nommer que quelques-uns.

Son goût fidèle pour la mode s’est manifesté lors de sa participation aux éditions de la réalité chantée où il s’est démarqué par ses différents choix de style.