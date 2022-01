Belinda, les épaules nues, dira au revoir à la Saint-Sylvestre

Belinda porte des épaules dans une robe rouge et dit au revoir à la Saint-Sylvestre | Instagram

Belinda, apparaît dans un cliché dans lequel elle porte une robe rouge en tissu très fin, laissant une grande partie de ses épaules découvertes. C’est ainsi que le « compositeur » la vire »Reveillon« ?

La chanteuse Belinda, qui est apparue sur plusieurs couvertures de magazines et a récemment fait la une de numéros tels que « Who » et « Her World », apparaît dans une robe longue de couleur rouge intense.

Avec le regard baissé, Belinda, est capturé dans une photographie qui circule à partir d’une page de fans inspirée par l’interprète de « La Niña de la Escuela », il est capturé dans un instantané qui apparaît sur Internet.

L’Espagnol a créé l’une des collaborations musicales avec Tini Stoessel et Lola Indigo au cours de cette 2020 qui a réussi à rendre folle la plate-forme YouTube avec 24 millions de vues, le actrice de télévision a ajouté un succès à sa carrière avec l’une des chansons les plus jouées sur sa propre chaîne.

Au milieu de la tenue nouvel An, l’une des récentes séances de la « madrilène », née le 15 août 1992, la montre avec une tenue élégante pour clore en beauté ce 2021

La « Pianiste » et réalisatrice de clips vidéo, elle pose son visage sur une partie de la robe, portant également un collier en argent et une montre de la même tonalité, il faut dire que le rouge, dans ses différentes variétés, est l’une des couleurs les plus utilisées pendant ces périodes sur tous quand il s’agit de recevoir une nouvelle année.

Le regard captivant de Belinda, n’est pas passé inaperçu de ses followers qui ont été captivés par la belle paire d’yeux bleus qui se démarquent parmi de nombreuses qualités de l’actrice enfantine dont on se souvient.

Il y a tout juste un jour, le « mexicain naturalisé« Il a partagé dans ses stories quelques vidéos qu’il a tirées du compte d’Alfonso Whaitsman, le soi-disant » styliste des stars « et avec qui Belinda Peregrin Shcüll a récemment collaboré lors d’une session.

Les célèbres pour des feuilletons tels que « Amigos x Siempre » (2000), « Aventuras en el tiempo » (2001) « Complices à la rescousse » (2002), entre autres productions, sont apparus avec un chapeau noir et des lèvres rouges intenses avec lesquelles elle a laissé ses fans totalement abasourdis.

La « La fiancée de Christian Nodal« Elle a remercié affectueusement la maquilleuse avec un tendre message qui accompagnait les deux vidéos.

De même, la « future épouse du régional mexicain » a partagé une série d’histoires dans lesquelles elle revendique à ses 14,4 millions d’abonnés certains de ses meilleurs souvenirs.

La soliste et philanthrope, Belinda Peregrín Schüll, a essayé de recueillir les meilleurs moments, des membres de sa famille ou même de sa propre carrière ou de ses passe-temps les plus personnels dans une relation plus étroite avec ses fans.