Belinda, les fans réagissent à une photo révélatrice, “couvrez-vous”

Belinda, les fans réagissent à la photo révélatrice, “couvrez-vous” | Instagram

Vraiment beau!. Sans aucun doute, Belinda est l’une des plus belles femmes du monde de la musique au Mexique et pour cette raison, elle n’arrête pas de partager des photographies montrant sa beauté et ses fans l’apprécient.

Mais une photographie en particulier a retenu les fans de Belinda Peregrin SchullEh bien, même l’un des fans lui a conseillé de se couvrir pour ne pas attraper froid, car il y avait très peu de tissu dans l’image.

La belle Belinda a posé pour la caméra avec seulement une veste de couleur claire et à motifs qu’elle a laissée ouverte pour montrer qu’elle ne portait rien d’autre, donc il y avait beaucoup de peau et de charmes en vue.

La célèbre chanteuse a posé pour la caméra les mains sur le haut de la veste, comme pour l’arrêter pour ne pas trop en montrer à l’objectif, en plus d’un geste plutôt innocent et coquette que les internautes ont adoré.

La belle Beli a complété son image avec de simples boucles d’oreilles en forme de cœur, un maquillage naturel avec un ton rose et ses cheveux tirés en arrière et lâches, assez courts pour ce à quoi tout le monde est habitué.

ADMIREZ LA BEAUTÉ DE BELI ICI

Belinda, les fans réagissent à la photo révélatrice, “couvrez-vous”. Photo : Instagram.

Certains des adeptes de la mariée de nodal chrétien Sur les réseaux sociaux, ils ont profité de l’image pour la flatter, mais aussi pour faire d’autres types de commentaires comme par exemple qu’elle aimait son nombril et lui a même dit de se couvrir, car avec ses rares vêtements elle pourrait tomber malade.

La photographie en question se trouve sur un compte Instagram des fans de l’actrice également depuis le 17 novembre 2020 dernier, où elle a plus de 8 mille réactions et de nombreux commentaires de ses followers.

Belinda est l’une des jeunes artistes les plus populaires au Mexique, on pourrait même dire que sa popularité était à la hausse après la révélation qu’elle avait une relation avec le chanteur du Mexican Regional, Christian Nodal.

Au début, la parade nuptiale entre Beli et Nodal était considérée comme rien de plus qu’un coup publicitaire; Cependant, ils ont tous eu une énorme surprise après le temps passé et elle se détend et continue ensemble et amoureuse.

L’amour de Nodal pour sa compagne est tel qu’il est même allé avec elle en Espagne lorsque l’interprète a dû y passer du temps pour des projets professionnels. On dit qu’ils ont passé un séjour des plus élégants et romantiques dans ce pays.

Plus tard vint la nouvelle à laquelle personne ne s’attendait, le célèbre couple s’est fiancé et la valeur de la bague qui Belinda porta sur son doigt est devenu une nouvelle, les rumeurs sont devenues incontrôlables.

Les suppositions sont également apparues selon lesquelles la célèbre attendait un enfant de son petit ami ou qu’ils s’étaient déjà mariés en secret pour organiser une célébration personnelle et sans que les médias ne soient impliqués.

La plus récente connue du couple du moment au Mexique est que l’interprète d’Adiós Amor a exhibé sa partenaire lors d’un concert, ceci après qu’elle soit fièrement montée lui dédier quelques mots d’amour. Beli et Nodal ont également ajouté leurs talents dans le plus récent single de la chanteuse en duo avec La Banda MS.