Belinda modèle la robe blazer qui convient à tout le monde

Belinda, avec une seule veste, déboutonne et montre la jambe | Instagram

Belinda, je prends cette année 2021 comme le moment propice pour lancer plusieurs de ses projets, une nouvelle collaboration mode en faisait partie et elle a récemment porté un veste très tendance qui privilégiait totalement sa silhouette.

La chanteuse L’espagnole Belinda réapparaît sur son compte Instagram dans lequel elle portait une tenue avec un blazer dans une teinte marron et des petits carrés avec lesquels « mexicain naturalisé » a provoqué un émoi total dans une image.

Belinda Peregrín Schüll, présentée dans une carte postale plus récente et vante l’une des collaborations qu’elle a réalisées avec la célèbre marque de vêtements de catalogue, Shein, la tenue, a mis en valeur la bonne silhouette du célèbre « Princesse de la pop latine« .

Belinda avec une seule veste déboutonne et montre la jambe. Photo : Capture Instagram

« Beli« Il a invité ses followers à ajouter quelques-unes des nouvelles pièces à sa collection et a montré ce long manteau comme une bonne option lors de la modélisation du corps entier pour la caméra, même l’actrice » Welcome to Eden « a partagé un code promotionnel à travers le message qui accompagne la carte postale.

Avez-vous déjà vos pièces préférées de ma collection SHEIN x Belinda ? Obtenez-les de @shein_mx et utilisez mon code : Belinda # SHEINxBelinda-

Il n’a pas fallu longtemps pour que les réactions se manifestent dans la publication de l’actrice, Belinda, qui a fait ses débuts à l’âge de dix ans dans des feuilletons comme « Amis pour toujours« (2000), « Aventures dans le temps » (2001) « Complices à la rescousse » (2002).

J’ai déjà toute la collection de ma vie, a commenté Nodal dans le premier message à la belle soliste.

Le aussi compositrice, Belinda Peregrín Schüll, qui apparaît dans l’instantané partagé il y a un jour, a accumulé un total de 326 275 likes entre messages et réactions, dont Livia Brito.

Belle, La plus belle de toutes, je veux les acheter pour ce Noël mais dis-moi si elles viennent avec ton corps inclus, Belle, que Dieu te bénisse mon ange d’amour, je t’adore, Comme c’est beau, Tu es une déesse, Aaa comme c’est beau, Pur achat pauvre dans le Shein, Toujours aussi beau, Le plus beau de tous.

Ce sont quelques-uns des autres messages qui ont atteint la publication du « maquette« de magazines comme Elle, Vogue, Marie Claire, CARAS et Who.

« L’écolière », qui s’est aussi imposée comme une « femme d’affaires« En lançant sa propre ligne de beauté, elle a partagé certaines des tenues les plus flatteuses de cette célèbre ligne de vêtements, ce qui lui a valu plusieurs distinctions »producteur« .