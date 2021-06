Belinda monte sur scène pour voler un baiser à Christian Nodal : TELLEMENT D’AMOUR !

El cantante de regional mexicano se encuentra actualmente en la ciudad de Monterrey, en donde ha dado sus primeras presentaciones dentro de la ‘nueva normalidad’ con las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 que se vive a nivel mundial desde hace poco más de un an.

Mercredi, le couple populaire est arrivé dans la ville royale, où Nodal, 22 ans, a convoqué une conférence de presse pour parler de ses spectacles et a parlé de la spectaculaire bague de fiançailles qu’il a offerte à Belinda et les enfants qu’il souhaite avoir à l’avenir avec l’interprète.

Belinda a pris la scène où son fiancé Christian Nodal a donné son deuxième concert après la pandémie !

Ce jeudi, lors du deuxième concert du sonorense, Belinda Il a attiré l’attention des personnes présentes dans la salle Palco Tecate, alors qu’il montait sur scène pour embrasser son fiancé; De plus, elle a remercié les personnes présentes pour l’affection qu’elles témoignent au couple et a décrit son futur mari comme “le meilleur chanteur du monde”.

“Merci, je t’aime, merci d’être venu écouter le meilleur chanteur du monde”, a déclaré Beli au milieu des cris et des applaudissements du public, qui a fondu devant les shows amoureux des amoureux.

Dans les réseaux circulent des vidéos de Beli chantant à pleins poumons les chansons de son fiancé en compagnie de ni plus ni moins que sa belle-mère, Cristi Nodal, qui depuis son Instagram a documenté les meilleurs moments du concert de son fils .

Lors de la conférence de presse que Nodal a donnée, l’interprète régional mexicain a avoué avoir été “un peu contrarié” par le bijoutier qui a fabriqué la bague de fiançailles de Belinda car exposer le prix est “idiot”.

“J’ai travaillé avec lui parce que je le fais depuis longtemps, il travaille pour des gens que j’admire et parce que tout le monde travaille et sait comment il dépense ses affaires (…) Parler du prix de la bague c’est idiot, l’important c’est que je l’aime, elle est pour moi ma reine et évidemment je vais essayer de faire de mon mieux, mais l’amour est la chose la plus importante », a expliqué Nodal lors de sa conférence.