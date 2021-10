Belinda montre plus que ses jambes comme une fille entière en noir | Instagram

Comme une fille entière en noir ! C’est ainsi que la belle fiancée du chanteur Christian Nodal a brillé sur les réseaux sociaux. La belle Belinda a décidé de donner une chaise d’élégance sur son compte Instagram officiel avec une tenue dans laquelle elle montrait plus que ses jambes.

Belinda Peregrin Schull Il a ravi ses fans avec quelques photographies dans lesquelles en plus d’être belles, il a donné à ses followers une idée d’un look élégant et fantastique pour cette saison hivernale.

Profitant de sa grande beauté, Belinda elle a posé pour l’objectif de la caméra comme la professionnelle qui est comme une fille entière en noir, c’est la couleur qu’elle a choisi pour s’habiller de la tête aux pieds à cette occasion.

Si la tenue choisie par la chanteuse mexicaine naturalisée semblait assez sobre, Beli lui a apporté une touche de coquetterie avec des bas noirs translucides avec quelques détails qui permettaient à ses jambes de s’exhiber au maximum.

« L’écolière » a mis en valeur sa silhouette avec une robe noire très ajustée et courte, une veste assortie avec de beaux et gros boutons dorés et des bottines courtes également en noir ; la touche d’élégance était encore plus relevée avec des lunettes noires, mais bien sûr, elles ne cachaient pas les beaux yeux de l’actrice également.

Belinda a complété son image avec ses cheveux rassemblés et posant de différentes manières assise et debout sur des marches claires qui ont permis à sa tenue de se montrer davantage pour les réseaux sociaux.

La protagoniste de Complices to the Rescue a partagé les photos sur son compte Instagram officiel il y a plus de 19 heures et a obtenu plus de 400 000 réactions sur le célèbre réseau social.

Beli accompagnait les images de cœurs en noir et blanc, aucun mot n’est nécessaire pour décrire une si grande beauté ; Il n’a pas fallu longtemps à ses abonnés pour lui envoyer de gentils messages et la remplir de compliments.

Nous t’aimons Princesse tu es une femme très talentueuse… Je t’aime bebeli… Super jolie !!!!!!!!! … Belle beli, ne sont que quelques-uns des messages que l’interprète a reçus.

Dès le plus jeune âge, Belinda Il a réussi à entrer dans le cœur du public mexicain, avec son âge et son talent un public plus international est venu à sa vie. Il convient de noter que cette femme célèbre a commencé sa carrière sur le petit écran et la télévision a été son tournant pour de plus grands succès.

Certainement, l’une de ses telenovelas les plus mémorables est la telenovela Cómplices al rescue, d’où vient la célèbre chanson « Sapito », qui a parfois causé la controverse car apparemment cela le dérangeait d’être rappelé par le public avec cette chanson.

Cependant, lorsque ses partisans étaient plus satisfaits de sa participation à la telenovela, Belinda a « disparu » et à la place, la très populaire Daniella Luján a été vue en train de jouer Silvana et Mariana.

Le changement de visage des personnages n’était pas très bien accepté ; Cependant, la production a été forcée de le faire lorsque les parents de Belinda ont assuré qu’elle ne pouvait pas continuer en raison d’autres engagements; il y a eu la carrière musicale du célèbre soliste.