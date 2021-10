Belinda montre ses plus beaux pantalons pour cet hiver

Belinda montre ce qu’il y a sous son pantalon, les mains en l’air | Instagram

Vraiment belle!. Belinda a une nouvelle fois ébloui ses followers sur les réseaux sociaux avec sa beauté, ceci en partageant une photographie sur laquelle elle a posé comme une professionnelle devant la caméra et les mains en pantalon.

Belinda Peregrin Schull Elle était plus que belle avec le pantalon, qui bien sûr n’est pas n’importe quel pantalon et sur sa silhouette, il est vraiment spectaculaire. La belle chanteuse mexicaine naturalisée a choisi pour la photographie un ensemble de pantalon gris qui n’a rien à voir avec ce qu’on a l’habitude de voir.

La belle fiancée de nodal chrétien Il s’est habillé avec le pantalon gris doux à la hanche et avec quelques accessoires rouges, par contre, dans la partie supérieure, nous ne trouvons pas de sweat-shirt comme vous pouvez le voir habituellement, mais une sorte de haut fait du même tissu que le pantalon , mais En levant les mains de la belle Belinda, cela montre qu’en dessous elle porte un haut à sequins argentés qui donne une touche plus que glamour à la tenue de la belle chanteuse et actrice.

La photographie a parfaitement capturé la silhouette de la célèbre chanteuse de Luz sin Gravity, mettant en valeur sa beauté et son ventre totalement plat et bien travaillé. L’image de la belle Beli était complétée par ses cheveux lâches et parfaitement coiffés en vagues; aussi avec un maquillage qui la rendait encore plus belle.

L’image a tellement plu aux followers de l’artiste qu’ils l’ont reprise pour la partager sur les réseaux sociaux des fans de la chanteuse afin que d’autres puissent également apprécier sa beauté. Belinda est l’une des jeunes chanteuses les plus reconnues au Mexique, sa beauté et son talent l’ont gardée dans le goût du public qui a grandi avec elle depuis longtemps.

Belinda montre ce qu’il y a sous son pantalon, les mains en l’air. Photo : Instagram.

Belinda Elle a commencé sa carrière très jeune dans des telenovelas pour enfants sur Televisa, dont la plus connue est sans doute Complices à la rescousse, une telenovela qu’elle a laissée inachevée et dans laquelle elle a été remplacée par l’actrice Daniella Luján.

L’abandon du feuilleton était dû aux engagements de la chanteuse, puisqu’ils l’avaient reporté et qu’elle avait déjà d’autres contrats qui la lanceraient en tant que soliste, totalement un succès.

Après cela, la carrière de Belinda a décollé avec une grande notoriété et un grand succès et elle a même fini par mettre de côté son talent d’actrice pour se consacrer pleinement à ce qui la passionne : sa musique. Mais Beli va plus loin et se lance dans la réalisation, comme ce fut le cas avec le clip La Sinvergüenza de son cher Christian Nodal en duo avec Banda MS.