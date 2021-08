Belinda n’a pas fermé sa veste et a été impressionnée par ce qu’il y avait en dessous | Instagram

Elle est belle et elle le sait ! Belinda a de nouveau été vue surmontant la coquetterie avec une tenue qui mettait en valeur son anatomie et sa beauté et comment la rendre plus scandaleuse ?Ne pas fermer sa veste.

Belinda Schull Peregrin elle a posé pour quelques photos et a été prise dans les coulisses posant plus que coquette pour l’objectif espiègle. Le chanteur a bougé et s’est agité alors que la caméra tentait de capturer le meilleur de l’artiste.

Ce qui a ravi les fans de Belinda, c’est la garde-robe qu’elle a choisie pour l’occasion, car elle profite pleinement de son anatomie sculpturale.

L’ancien entraîneur de La voix Elle portait un short et un haut noirs plutôt petits et une veste en cuir assortie, la touche parfaite est que la veste ne la couvrait pas vraiment car elle n’était pas fermée.

Le vêtement susmentionné a donné à Beli une touche rock tout en mettant en valeur son abdomen bien travaillé, ses courbes et ses belles jambes. Une beauté complète !.

Pour compléter son image, l’actrice a également été coiffée de ses cheveux courts et très décontractés, avec seulement quelques accessoires qui en même temps donnaient une touche d’innocence.

Il a été révélé que la belle Belinda porte fréquemment des perruques car elle aime trop changer son image et les techniques de couleur et ainsi de suite pourraient la maltraiter; donc la petite amie de Christian Nodal ne se complique pas et aujourd’hui elle pourrait avoir les cheveux longs et demain avoir les cheveux courts.