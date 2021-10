Belinda profite de la piscine en petit maillot de bain | Instagram

De vieilles photographies du chanteur Belinda qui a fait suer tous ses followers, puisque la célèbre pop star apparaît vêtue d’un petit maillot de bain noir avec lequel elle parvient à mettre en valeur sa belle silhouette.

Grâce à un compte Instagram, une série de photographies ont été divulguées qui montrent Belinda plus coquette que jamais et montrant sa silhouette spectaculaire avec un minuscule maillot de bain.

A noter que ces photographies ont été capturées il y a quelque temps, lorsque l’interprète de Coup de foudre profitait de quelques jours de détente dans la piscine.

C’est ainsi que Belinda montre son corps mince avec un petit maillot de bain deux pièces noir qui contraste avec sa peau blanche et lui permet aussi de voir ses meilleurs charmes comme son abdomen marqué.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE BELINDA EN MAILLOT DE BAIN.

D’un autre côté, comme vous vous en souvenez peut-être, Belinda a commencé à jouer comme un enfant, alors qu’elle n’avait que dix ans, dans des rôles dans des émissions de télévision. la télé.

En 2002, elle a signé avec BMG et deux ans plus tard, elle a sorti son premier album, Belinda, et au cours de sa première décennie dans l’industrie pop mexicaine, Belinda est devenue une figure de proue de la musique pop latine et de la culture populaire, avec une vie très médiatisée, qui l’a conduite à être considérée comme la princesse de la pop latine.

Des chansons comme « Boba Niña Nice » et « Ángel » sont devenues des succès internationaux, et à cette époque, il a collaboré avec le groupe Moderatto pour la chanson « Dying Slow ».

En 2006, il a sorti son deuxième album, Utopia, qui présentait « Lumière sans gravité », et a fait ses débuts au cinéma avec un rôle principal dans le film Disney The Cheetah Girls 2.

Dans cet album, il a assumé le contrôle créatif et composé toutes ses chansons et deux ans plus tard, il est revenu à la télévision avec le feuilleton Camaleones et a sorti le single « Sal de mi piel », et en 2010, il a officiellement sorti son troisième album Carpe diem dont seulement ils sortent deux singles, « Egoísta » aux côtés du reggaetonist Pitbull et « Dopamina ».

En revanche, il semble que la chanteuse soit dans la meilleure étape de sa vie, puisqu’elle épousera très bientôt le chanteur Christian Nodal.

A noter que la première fois qu’elle et la chanteuse régionale mexicaine se sont croisées, c’était lors de la remise des Radio Awards en 2019, où l’artiste a chanté « Amor a primera vista » aux côtés d’Horacio Palencia.

C’est ainsi que les flirts entre le couple se sont manifestés lors des diffusions de « La Voz », une émission dans laquelle ils ont travaillé ensemble.

Presque dès les premières émissions, les deux étaient affectueux et entre les allusions et la nervosité ont commencé à éveiller des rumeurs.

C’est ainsi que petit à petit l’amour a grandi et maintenant ils ne sont plus qu’à un pas d’aller à l’autel et ils sont aussi l’un des couples préférés de célébrités.