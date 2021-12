Belinda publiera une nouvelle image et les fans s’attendent à des changements

Belinda, prépare une nouvelle image et partage sa transformation | Instagram

Belinda fait partie des célébrités qui n’hésitent pas à essayer de projeter une autre image, c’est à cette occasion qu’elle vantait l’un des changements d’image qu’elle allait subir.

La chanteuse« actrice de télévision« .

La jolie blonde »mexicain naturalisé« L’un d’eux a partagé une nouvelle fois après avoir montré l’une de ses dernières visites dans un salon de beauté sur les réseaux sociaux. Quelle surprise l’interprète de »Petite grenouille« ?

La meilleure!!! Belinda a écrit, capturant la vidéo suivie de quelques émojis de cœur vide.

Belinda, préparez une nouvelle image et partagez sa transformation. Photo : Capture Instagram

Le petit garçon de dix ans attachant qui s’est lancé dans des productions comme « Amis pour toujours« (2000), » Aventuras en el tiempo « (2001) » Complices à la rescousse « (2002) pour n’en citer que quelques-uns, apparaît dans une vidéo dans laquelle la styliste Jessica Galván s’apprête à teindre les cheveux de Belinda Peregrín Schüll, qui reste très encore en attente de voir les résultats.

La saison des vacances est le moment idéal pour être à votre meilleur et en particulier les plus célèbres sont les premiers à inspirer certains de ces changements.

Aujourd’hui j’ai coupé Beli 8 doigts de long et j’ai fait sa retouche Beachy Hair, figure dans un texte qui accompagne la carte postale en bas de l’image.

La « La fiancée de Nodal« Il a surpris ses » Belifans « avec différents changements à quelques jours ou semaines d’intervalle, sans aucun doute le »ancien juge de La Voz« , montre que son image parvient à se démarquer dans chacun d’eux.

La « femme d’affaires », qui se caractérise par son caractère doux et son charisme qui en a captivé beaucoup, aime les animaux et au cours de sa vie elle a eu plusieurs animaux de compagnie auxquels elle donne tout son amour et ses soins.

Ils sont même devenus ses fidèles compagnons lors de divers de ses voyages, comme son chiot bien-aimé « Gizmo », qu’elle Actrice Netflix perdu cette année, suite à une crise sanitaire.

Plus tard, Christian Nodal, qui ne voulait pas voir sa fiancée triste, lui a offert « quatre », un chien Chihuahua qui est également accompagné d’autres chiens de la même race. »compositrice« , et qui est apparu de la caméra dans une vidéo dans les histoires de Belinda.