Belinda quitte Tv Azteca et demande une fortune à Televisa ?

Belinda a-t-elle demandé à un millionnaire de participer à la réalité ? | Instagram

Belinda, est l’une des célébrités les plus aimées de l’émission, la « Princesse de la pop latine« Il demanderait un montant de millionnaire pour participer à une émission de téléréalité, disent-ils.

La chanteur Espagnole, Belinda, a participé à des spectacles reconnus à l’intérieur et à l’extérieur du pays, l’un d’eux était « La Voz México », où elle a rencontré son fiancé nodal chrétien.

La dite « Princesse de la pop latine« C’est aussi l’un des plus plébiscités sur les réseaux sociaux avec 14,4 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel.

Belinda, qui ferait partie de Tv Azteca, quitterait la station de télévision, telle qu’elle a circulé, et facturerait maintenant une somme de millionnaire pour rejoindre une autre maison de production, disent-ils, ce qui porterait à croire que serait Televisa.

Belinda a-t-elle demandé à un millionnaire de participer à la réalité ? Photo : Capture Instagram

C’est le journaliste Alex Kaffie qui a révélé que le célèbre « ex-juge« , Belinda Peregrín Schüll, facturerait un montant en millions de pesos, bien qu’elle n’ait pas révélé le montant exact, ceci si elle participait au programme »Iron Chef Mexique« .

Le souvenir actrice de feuilleton enfants qui ont fait leurs débuts à dix ans dans des productions telles que « Amigos x Siempre » (2000), « Aventuras en el tiempo » (2001), « Complices à la rescousse » (2002), entre autres, Belinda, Il demanderait une fortune juste pour apparaître dans un épisode, a commenté le communicateur.

« Je découvre que la prochaine saison d’Iron Chef México, sera composée de huit programmes et sera animée par le célèbre chef de Guadalajara, Alfonso Cadena (propriétaire des restaurants » La Leche « et » El Hueso « ) et co- animé par la chanteuse Patricia Cantú, Don Pedro Sola et Belinda Qu’est-ce qui demande une fortune pour être juge invité ! Ils ont été invités à participer « . Kaffie a révélé.

La « pop star » a récemment créé une collaboration avec Christian Nodal dans une nouvelle telenovela : « S’ils nous quittent », pour laquelle «Beli« et le » sonorense « a enregistré le thème principal de la paternité du compositeur, José Alfredo Jiménez ».

Il faut dire que le « femme d’affaires« qui a également sa propre ligne de beauté et a collaboré à d’autres projets en concevant une ligne de chaussures inspirée de celle-ci, a fait ses débuts il y a plusieurs semaines en tant que directrice.

C’était dans l’un des matériaux les plus récents du régional mexicain : « La Sinvergüenza », qui avait la direction du « compositeur » et du « pianiste ».

La chanson, sortie il y a quelques semaines en collaboration avec Christian Nodal et le groupe Mazatlan ; « bande MS ».

La chanson, qui selon ce que le fiancé de Belinda a annoncé, sera incluse dans son nouvel album « Outlaw » qui comprendra également un autre duo avec le « mexicain naturalisé« .