Belinda rend encore une fois les fans fous et se montre “topless” | Instagram

La chanteuse et actrice Belinda est revenue pour montrer “aux seins nus» Sur une photographie qu’il a partagée sur son compte officiel sur les réseaux où il est à l’honneur depuis plusieurs jours, car grâce à sa cour il est à l’honneur.

La célèbre petite amie chanteur Elle était assez coquette sur une photo qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel.

Il y a plusieurs mois, la chanteuse a publié sur le réseau social une image dans laquelle elle apparaît sans vêtements sur le haut du corps.

C’est ainsi que Belinda a couvert ses charmes avant avec ses bras tout en posant son visage angélique dans sa main.

Sa photo a été partagée le 23 mai 2020 et jusqu’à présent, il en a plus de 12 000, cependant, elle a été capturée dans un compte de fan.

A noter que cette image fait partie de la séance dans laquelle il a joué pour le magazine “Harper’s Bazaar” et dont il avait déjà donné un aperçu au début du même mois.

En revanche, au milieu des spéculations que Belinda et Christian Nodal ont déclenchées sur une éventuelle rupture, après avoir cessé d’être suivis sur les réseaux sociaux, des rumeurs sur la possible fin de leur relation avec la nouvelle chanson de l’interprète ont été attisées. plus de.”

Et c’est que les versions sur une prétendue séparation entre les Nodeli, qui se sont fiancés en mai dernier, ne s’arrêtent pas malgré le fait qu’il y a aussi ceux qui prétendent qu’ils se sont déjà mariés lors d’une cérémonie intime en Espagne.

Quelques jours après que Nodal ait supprimé presque toutes ses photos avec Belinda sur Instagram et n’ait laissé que celles du jour où il a demandé en mariage, la nouvelle chanson du compositeur a fuité, ce qui pour certains de ses fans confirmerait que tout est fini entre eux.

Le sujet en question est “Notre truc est fini” et bien qu’il n’ait pas été divulgué par Nodal, il est dit qu’il a été révélé par un collaborateur proche de lui.