Belinda révèle qui est son béguin et ce n’est pas Christian Nodal

Belinda révèle qui est et n’est pas Christian Nodal | Instagram

La chanteur Belinda a récemment mentionné qui elle écraser et cela a été assez surprenant, car ce n’est ni nodal chrétien ou un peu similaire, donc tout le monde a été choqué, car c’est quelque chose de très différent de ce que nous avons vu.

Belinda et Christian Nodal sont sur le point de se marier, cependant, la chanteuse a eu plusieurs amours platoniques tout au long de sa vie et vous serez sans aucun doute surpris de savoir que cela inclut un personnage particulier d’un célèbre anime japonais.

En fait, c’est dans une interview avec Netflix où l’actrice a également dévoilé certaines de ses émissions préférées dans ce genre et a ajouté qu’elle les aime en raison de la profondeur des histoires.

Chaque fois que je regarde une série animée, je m’implique trop et je peux être jusqu’à 4 ou 5 heures du matin à regarder, regarder et regarder et je ne me fatigue pas […] Le premier anime que j’ai vu était Sailor Moon, Pokémon, Death Note, One Piece, tout le monde. »

« Dès le début, j’ai réalisé que ce n’étaient pas des caricatures à cause de leurs récits, chaque personnage a une catharsis et vous les connaissez à fond, ce sont vraiment des protagonistes d’anime », a-t-il déclaré.

Il a également annoncé qu’il y a un personnage dans l’un de ces programmes qui a volé son cœur dès son plus jeune âge.

Mon préféré est Death Note, Riuk est un personnage très effrayant et c’est un anime assez sombre. Mais Legoshi est aussi l’un de mes personnages d’anime préférés et j’ai en quelque sorte eu le béguin pour lui parce qu’il est comme un loup qui tombe amoureux d’une fille lapin et c’est son instinct de tuer. »

« En étant avec le lapin, il essaie de les contrôler et de ne pas manger les autres animaux et cela me semble incroyable, ce contrôle qu’il doit avoir. C’est pourquoi je les vois et je les revois », a déclaré le chanteur.

Outre ces animes, il a également rappelé que Naruto et Beastars sont des émissions que tout le monde devrait regarder au moins une fois dans sa vie.

Belinda a souligné que l’anime n’est pas seulement quelque chose qu’elle regarde, mais qu’elle a essayé de l’intégrer tout au long de sa vie. Par exemple, dans la façon dont ils s’habillent.

De plus, elle a annoncé que l’anime l’avait beaucoup inspirée, même dans leurs tenues, car chaque fois qu’elle regarde une série animée, elle en reçoit beaucoup.

One Piece c’est très long ! et donc j’aime Zoro, Nami, en fait j’ai un chien nommé Nami. Ils m’inspirent, je les adore, ils sont comme super coquette, mais en même temps ils ont beaucoup de force », a-t-il souligné.

Il convient de mentionner que, du côté otaku de Belinda, c’est quelque chose que les fans connaissent déjà, puisque l’interprète est apparue à des dates précédentes avec un gâteau d’anniversaire Death Note et s’est même vanté de son Pokémon préféré.

À la mi-janvier dernier, c’était le 22e anniversaire de Christian Nodal et celui qui n’a pas raté le rendez-vous était sa petite amie Belinda, qui l’a fêté en grand et très dans son style.

La chanteuse en a profité pour fêter son petit ami un jour à l’avance en l’envoyant préparer quelques gâteaux à thème pour le chouchouter.

Il a donc demandé quelques gâteaux décorés de personnages de l’anime japonais Death Note et One Piece.

C’est à travers ses stories Instagram, où la chanteuse lui a montré un jour « Jigglypuff », un Pokémon de type fée caractérisé par sa forme ronde, avec des yeux verts et roses.

Cela a été fait avec l’intention de promouvoir l’un des plus grands événements de jeux mobiles de cette société.