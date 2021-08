Belinda sans déboutonner le chemisier star, rend les fans fous | Instagram

Une photographie qui circule sur Instagram montre l’une des tenues les plus originales de l’interprète de “Petite grenouille“Dans une blouse imprimée étoiles noir et blanc, Belinda a fait très bonne impression sur ses followers.

Depuis de nombreuses années, Belinda montre son grand amour pour la mode avec un style bien particulier, la “juge de la voix” a trouvé sur cette plateforme l’occasion de montrer ses meilleures options mode.

C’est sur une fan page que l’interprète de “La fille de l’école“, qui vient d’avoir 32 ans, porte une blouse avec un imprimé de étoiles en noir et blanc qu’il a complété avec un chapeau noir lors d’une visite en après-midi.

La belle chanteuse de chansons comme “Fille gentille idiote“et” Ángel “a fait sensation dans la publication dans laquelle certains utilisateurs n’ont pas manqué l’occasion de dédier des éloges et des éloges à la”Mexicain nationalisé “.

Belle, Toujours belle, Très belle, belles salutations, Belle !!, Quelle passe Joyeux anniversaire belle !! Ils étaient quelques-uns des commentaires des abonnés de la page fan.

Aujourd’hui considérée comme une icône de la mode, Belinda, Elle a porté des marques reconnues de Chanel ou Jeremy Scott, entre autres, de même, sa beauté et sa silhouette ont fait l’image de diverses couvertures de magazines tels que Glamour, Esquire, Elle, Vogue, où elle montre même de plus en plus de son marquée courbes.

Le aussi “femme d’affaires« Elle a été choisie comme image de diverses campagnes publicitaires de marques prestigieuses, en plus de lancer sa propre ligne de soins de la peau sous la marque de »Wonu“

Un catalogue de divers produits à base de collagène qui contribuent au maintien d’une peau saine et jeune est Belinda Peregrín elle-même, qui est en charge d’en faire la promotion via son compte Instagram officiel, où elle compte aujourd’hui un peu plus de 14 millions de followers. .

Au total, la carte postale de l’actrice connue de “Des acolytes à la rescousse“,” Friends x Always “,” Aventures dans le temps “, ajouté .642 Likes.

Bien que Belinda Peregrín Schüll se consacre à la musique depuis plusieurs années, celle née à Madrid a marqué son retour avec la série Netflix, “Bienvenue à Éden“qu’elle a enregistré en 2020 dernier à Barcelone, où elle est restée longtemps avec son fiancé, Christian Nodal.

Actuellement, au milieu de diverses polémiques, Belinda et l’artiste régional, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de “Los Nodeli”, ont annoncé ensemble de nouveaux projets, dont le thème musical d’une nouvelle telenovela, “If we are left”.