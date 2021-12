Belinda s’attriste avec une photo Est-ce Christian Nodal ?

Belinda émeut tout le monde avec une photo tendre : « J’ai tellement besoin de toi » | Instagram

Belinda est réapparue sur une photographie sur laquelle elle était très triste lorsqu’elle se souvenait de l’absence d’un de ses proches, la carte postale est arrivée accompagnée de quelques messages qui disaient : « J’ai tellement besoin de toi ».

La chanteur Belinda a partagé une nouvelle image sur ses stories Instagram où elle s’est une nouvelle fois souvenue des beaux moments qu’elle a vécus avec sa famille et l’un de ses proches, sa grand-mère, qu’elle a perdue en février dernier de cette même année.

Ce serait sans aucun doute une perte irréparable pour l’interprète de « Coup de foudre« , qui l’an dernier fera l’un des adieux les plus douloureux de sa vie.

Belle image pleine d’amour et de lumière, cela se voit dans le message qui se distingue dans la carte postale qui a circulé sur le compte Instagram officiel de l’Espagnol.

Belinda émeut tout le monde avec une photo tendre : « J’ai tellement besoin de toi. » Photo : Capture Instagram

Était le « La fiancée de Christian Nodal», qui après avoir fait connaître la perte de Mme Juana Moreno, s’est montrée très affligée au milieu de l’hommage d’images et de messages pour dire au revoir à sa compagne et épouse inconditionnelle.

Éclaté « Beli« Il a consacré des mots déchirants à ce qu’il a appelé » la lumière de mes yeux « , un mercredi 10 février, le soi-disant »Princesse Pop Latine » a annoncé la triste nouvelle.

D’après les rapports qui ont circulé à l’époque par le actrice de télévision et la série Netflix Belinda Peregrín Schüll, ont indiqué que la femme de 88 ans aurait été hospitalisée plusieurs jours à Madrid, en Espagne, date à laquelle elle serait accompagnée de sa fille, Belinda Schüll.

Divers rapports ont indiqué que Mme Juana Moreno est restée hospitalisée pendant plusieurs jours après que sa santé se soit détériorée après une forte rechute.

L’actrice de « Bienvenue à eden« Il a montré à ses fidèles Belifans la relation étroite qu’il entretenait avec sa grand-mère, qui s’est reflétée à travers diverses cartes postales où tous deux partagent de nombreux moments ensemble.

Après le moment difficile, le « femme d’affaires», se souvient après avoir fait ses débuts à dix ans dans des romans tels que « Amigos x Siempre » (2000), « Aventuras en el tiempo » (2001) ou « Complices à la rescousse » (2002), s’est tournée vers ses réseaux sociaux où elle a tout tourné sa tristesse.

Je ressens la plus grande douleur : la femme de ma vie vient de partir, mon inspiration, ma raison d’être, mon tout ! Mamie, je t’aime à la folie ! Et tu seras toujours dans mon cœur et dans ma tête, je ne sais pas comment surmonter cela, je publierais les célèbres dans leurs histoires.