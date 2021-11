Belinda se fait-elle tatouer Christian Nodal ? Il est gravé sur le front | Instagram

Belinda a encore partagé sur les réseaux sociaux une dose d’amour avec nodal chrétien après avoir posté une photo sur laquelle un petit tatouage apparaît sur le front du compositeur.

La « chanteur« Belinda, a partagé une nouvelle image mettant en vedette le »mexicain régional», qui avait un autre détail avec l’interprète de « En amour il faut pardonner ».

« Le Nodéli« comme ils appellent Belinda et Christian Nodal, se sont distingués en étant un couple qui ne cache pas leurs démonstrations d’affection, et est l’interprète de « Au revoir mon amour« qui a une nouvelle fois montré son soutien à sa future épouse.

Les stars de la musique entretiennent une relation d’un peu plus d’un an et cette fois ils ont de nouveau fait fondre les réseaux sociaux avec amour, ceci, après le fiancé de Belinda le nom du deuxième album studio du « chanteuse pop« .

Belinda se fait-elle tatouer Christian Nodal ? Il est gravé sur le front. Photo : Capture Instagram

Un geste qui sans aucun doute le « femme d’affaires« Belinda Peregrín Schüll, n’a pas hésité à partager, montrant ainsi la nouvelle démonstration d’affection que l’interprète de « Botella Tras Botella » avait avec elle.

Avec un message qui disait « utopie« Avec de l’encre rouge et un cœur en dessous, Christian Nodal a choisi d’enregistrer le nouveau projet de l’actrice dont on se souvient de romans tels que » Complices à la rescousse « , » Friends x Always « , » Aventures dans le temps « , etc.

La magnifique ex-actrice de Disney qui est apparue dans des films tels que « Cheetah Girls », et récemment dans des productions telles que la série Netflix, « Bienvenue à Éden« , elle se vantait fièrement du tatouage de son partenaire.

Ce serait le 18 novembre lorsque le « maquette« Il a montré sur son compte Instagram le site où il se trouvait depuis hier 18 novembre dans un studio de tatouage professionnel.

« Beli« Il a partagé avec ses fans qu’il était en visite pour prendre des dispositions qu’il a déjà entre les mains.

Maintenant, on sait que quelque chose de nouveau a vraiment été fait et c’était une surprise pour elle aussi « ancien entraîneur de La Voz México« . L’album de la »pop star« Il sortira le 3 octobre 2006.

Après sa sortie, l’album de Peregrín Schüll a reçu un disque d’or au Mexique pour plus de 50 000 exemplaires vendus, quatre mois plus tard, l’album a obtenu la certification platine pour plus de 150 000 exemplaires vendus uniquement au Mexique.