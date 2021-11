1/2

Belinda électrocutée au festival Pa´l Norte et Juanes se moque d’elle | Instagram

Belinda électrocutée au festival Pa’l Norte et Juanes rit

Belinda a assisté à la Festival de Pa´l Norte le week-end dernier à Monterrey, cependant, au milieu d’une série de blagues, la « pop star » s’est retrouvée dans un accident.

La « chanteur« Belinda a eu des problèmes au milieu de son étrange participation au festival de musique » Pa’l Norte « , où après avoir joué quelques farces, l’Espagnole s’est retrouvée avec un incident lorsqu’elle a été électrocutée.

C’est à travers les réseaux sociaux du festival, dans lesquels les meilleurs moments de l’événement en présence de l’interprète de « Petite grenouille« , où il en a profité pour montrer son côté le plus drôle.

Belinda a été électrocutée au festival Pa´l Norte et Juanes rit. Photo : Capture Twitter

La La fiancée de Christian Nodal, a réalisé ses plans machiavéliques avec des artistes qui ont fait face à une série de difficultés en se faisant passer pour un agent de sécurité nommé « Itzel ».

Certaines de ses victimes étaient des groupes comme Kinky et Juanes, cependant, avec ce dernier, « Beli« Il paierait le prix de ses ébats, ceci après avoir essayé de tester son endurance avec l’électricité.

Dans une vidéo qui a circulé sur la plateforme Twitter, on peut voir la native de Madrid, Belinda Peregrín Schüll, torturer la Colombienne avec une boîte de touches, toutes deux apparues depuis un vestiaire.

À un moment donné, le « compositrice« L’intensité du courant a augmenté malgré le visage de douleur de Juanes, qui à un moment donné a émis un grand cri et finit par lâcher les poignées à l’indication du »Princesse de la pop latine« , que son record se terminait au niveau 8.

Plus tard, le « pianiste » a été encouragé à essayer les touches toujours nerveusement, Belinda Peregrín Schüll, a pris le taureau par les cornes et a rejoint le défi de sentir l’électricité dans son corps.

Dans votre cas, le « Actrice Netflix« Dans « Welcome to Eden », il a choisi d’oublier le mauvais moment avec une chanson de Juanes, alors le Colombien lui-même en a profité pour prolonger le supplice de la « mannequin » et « businesswoman », Belinda Peregrín.

La résistance du « ancien juge de La Voz« Elle a conclu peu de temps après et en un instant, l’image des couvertures de magazines tels que Vogue, Marie Claire et CARAS a rapidement lâché les poignées alors qu’elle était sur le point d’atteindre le niveau 8, à quel point la soliste a poussé un cri désespéré provoquant Juanes à rire, laissant les deux attachés.