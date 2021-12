Belinda soulève le sweat et montre une taille marquée

Belinda en casquette de sport et sweat-shirt, exhibe ses abdos en acier | Instagram

Belinda est l’une des célébrités les plus aimées et ses belles caractéristiques physiques ont ouvert les portes au cœur de millions de fans, une photo avec un sweat-shirt bleu a montré ses abdos d’acier et a rendu plus d’un fou.

La chanteuse L’espagnole, Belinda, est devenue l’une des plus grandes inspirations des réseaux sociaux, preuve en serait un cliché qui a été partagé par l’aussi « compositrice« dans laquelle elle dévoile ses carrés et sa taille marquée qui lui voleraient plusieurs regards.

Avec un look sportif très décontracté, le « mexicain naturalisé« , Belinda Peregrín Schüll, qui a fait ses débuts au Mexique à l’âge de dix ans dans des productions pour enfants telles que » Amigos x Siempre » (2000), » Aventuras en el tiempo » (2001) et » Complices à la rescousse » (2002) , réapparaît dans l’une des nombreuses photos qui circulent sur les réseaux sociaux.

Belinda dans une casquette de sport et un sweat-shirt montre ses abdos en acier. Photo : Capture Instagram

La célébrité instagram, qui captive de plus en plus un public croissant depuis son compte officiel avec 14,4 millions d’abonnés, apparaît dans une carte postale d’une page de fans dans laquelle il montre une casquette noire et un sweat-shirt avec un haut noir en dessous.

D’une manière un peu « subtile », le « femme d’affaires » montre les résultats d’une vie de fitness qui lui permet de montrer un abdomen d’acier.

Immédiatement les réactions n’attendraient pas le « La fiancée de Christian Nodal » qui a accumulé un total de 3 480 likes, ajouté à plusieurs messages.

Parmi plusieurs de ses projets, le Actrice Netflix dans la série « Welcome to Eden », qui est sur le point de créer la première saison, il parvient toujours à voler les cœurs.

La douce Belinda Peregrín Schüll, qui est censée pouvoir revenir très bientôt pour enregistrer le deuxième volet de cette série, à Barcelone, a été la cible d’éloges et d’éloges comme cela arrive souvent dans de nombreuses cartes postales célèbres.

Quel grand corps de princesse, il n’y a pas d’autres bénédictions égales, Tu es beau coeur… Bella… belle… Beaucoup de bisous Beli, Belle, Tu es spectaculaire, Belle fille, Belle Belinda.