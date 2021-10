Belinda tombe amoureuse des fans de Christian Nodal en plein concert | Instagram

Belinda accumule plus d’admirateurs, adeptes de nodal chrétienIls lui ont donné leur cœur et l’ont remerciée après les beaux gestes de l’artiste mexicaine aux racines espagnoles.

La chanteur, Belinda, non seulement conquiert les scènes qu’elle foule et le cœur de nombreuses personnes, mais les fans de la « régionale mexicaine » ont également été surpris par la « Espagnol« .

La « mexicain naturalisé» a été plébiscité par les followers de l’interprète, Christian Nodal, qui l’ont remercié d’être « si mignon » après un geste qui les a conquis.

C’était au milieu de la récente présentation du fiancé de Belinda Lorsqu’une jeune femme du public a tenté d’envoyer au Sonora un bouquet de fleurs, l’interprète de « Sapito » s’est approchée de l’éventail et a pris le bouquet pour le donner à son partenaire.

Belinda vole-t-elle des fans à Nodal ? C’est ainsi qu’il a gagné leur cœur

Bien qu’à plusieurs reprises, Belinda Peregrín Schüll, qui a fait ses débuts à l’écran avec « Aventures dans le temps « En plus d’autres productions, elle a été qualifiée de « lourde » pour diverses raisons et/ou déclarations, la vérité est que la blonde était humble après avoir été présente à la présentation de son « futur mari ».

Ils sont très gentils et gentils, quel beau détail d’entre eux ! L’éventail avait beaucoup de main tendue et la sécurité ne l’a pas épluchée, jusqu’à ce que Beli se précipite vers elle pour qu’elle puisse donner les fleurs à Nodal.

Celui né à Madrid a conquis les fans qui ont assisté au concert de Nodal dans le port de Mazatlán, où les personnes présentes ont pu apprécier les détails d’une partie du « princesse de la pop latine« , qui n’ont pas hésité à lui envoyer les cadeaux qu’ils ont apportés au futur mari de la star de la musique.

Ceci pendant que Christian Nodal interprétait le sujet « Des baisers que je t’ai donné« qui, il faut le dire, était dédiée à la comédienne aussi de »Filles de guépard« de Disney, qui a par la suite fait remarquer son petit-ami à la jeune femme qui a fait le détail pour que son partenaire le remercie.

C’est l’utilisateur @chamonic qui, via son compte Instagram, a partagé cela et d’autres moments de la première présentation de Christian dans la ville de Sinaloa.

Dans une série de vidéos, le moment où la jeune fille essaie de donner les fleurs à Nodal est montré, cependant, son équipe de sécurité ne l’a pas autorisé.

La « femme d’affaires« , qui à cette occasion était présente, s’est rendu compte de ce qui s’était passé et est venue gentiment prendre le bouquet et se donner au compositeur, plus tard, elle était très disposée à prendre des photos avec ceux qui l’approchaient.

Par la suite, quelque chose qui s’est distingué comme un geste de simplicité de la part de « Los Nodeli », était à la fin du spectacle après avoir fait circuler une série d’images, dans lesquelles le couple peut être vu en train de dîner à un stand de tacos.

Belinda avec une longue histoire de renommée internationale, actrice de télévision, série et image de diverses campagnes et couvertures de magazines, a été capturée très affectueuse avec son petit ami et sa famille depuis un stand de tacos.

Ce qui pour beaucoup dans les commentaires, ils ont souligné qu’il n’y avait rien d’enthousiasmant, la vérité est que beaucoup se seraient peut-être attendus à ce que l’artiste et ses compagnons aillent ailleurs.

Cependant, Belinda a profité de l’occasion pour échanger des démonstrations d’affection avec Nodal pendant qu’ils attendaient leur commande, car elle est une fidèle assidue de ce plat mexicain traditionnel et a souvent été surprise en train de les consommer dans diverses parties de Mexico, se réfèrent-elles.