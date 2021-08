Belinda transforme son amour pour Christian Nodal en un cadeau luxueux – El Sol de México

Il ne fait aucun doute que l’un des couples préférés dans le milieu artistique est le chanteur mexicain nodal chrétien et la talentueuse actrice Belinda . Tous deux attirent constamment l’attention de leurs abonnés et des médias pour partager des moments spéciaux et magnifiques de leur relation.

Ce couple d’amoureux s’est rencontré dans une émission de télé-réalité puisqu’ils ont tous deux participé en tant qu’entraîneurs, et bien qu’il y ait eu diverses rumeurs selon lesquelles leur relation n’était pas réelle ou qu’elles ne dureraient pas longtemps, Belinda et Christian Nodal ils ont montré le contraire. Il y a quelques mois à peine, le couple a surpris avec l’une des nouvelles les plus attendues pour leurs abonnés; vos fiançailles de mariage. Pour une telle occasion, l’interprète de “Bottle after Bottle” n’a pas lésiné sur la bague et a dépensé une fortune pour faire plaisir à son chéri.

Cependant, ce n’est pas la seule fois où l’un d’eux décide de donner un cadeau de luxe autres. Depuis peu, nodal chrétien publié sur le compte officiel Instagram le cadeau ostentatoire et surprenant qu’il lui a fait Belinda .

A travers une histoire, Nodal a montré le tableau que sa fiancée lui a offert et l’a remercié pour un si beau cadeau, dont il a souligné qu’il durera pour l’histoire. Il a également tagué l’auteur de l’œuvre d’art et l’a remercié d’avoir capturé son amour d’une manière incroyable.

Sans aucun doute, cette paire a fait un match impressionnant et a montré que leur relation devient plus forte et plus spéciale. Pour un tel échantillon est le cadeau récent de Belinda. L’interprète de “Lumière sans gravité” a immortalisé son amour avec une œuvre d’art luxueuse.

Ils transforment leur amour en art

L’œuvre d’art phénoménale a été réalisée par l’artiste visuel Gildo Medina, le Mexicain qui a collaboré avec des marques renommées telles que Chanel, Louis Vuitton et Ferragamo. Il était chargé de capturer nodal chrétien Sur une toile, on peut y voir le chanteur de face montrant sa poitrine tatouée, ses mains tiennent également celles de Belinda. Du côté droit, il tient le bras de l’actrice qui a un cigare dans les mains et de l’autre les mains entrelacées ; la peinture est faite en noir et blanc.

L’auteur de l’œuvre a partagé via une publication sur Instagram qu’après plusieurs mois de création et de dévouement, il a obtenu le résultat de la peinture, et a exprimé que son inspiration était l’amour entre les deux chanteurs, qu’il respecte et apprécie.

Il a également avoué que cette cadeau de luxe Il a été peint à la main à l’acrylique et au pastel gras sur une toile d’environ deux mètres. L’œuvre est “encadrée dans une boîte en bois vénitienne recouverte de feuilles d’or”, a-t-il souligné.