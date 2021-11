Belinda veut-elle déjà être mère après avoir épousé Christian Nodal ? | Instagram

Belinda serait ravie de devenir mère disent-ils, ceci après avoir épousé la célèbre chanteuse du moment, nodal chrétien.

La chanteur Belinda se préparerait à devenir maman très prochainement, ceci après avoir fait circuler des versions qu’après le mariage avec la « régionale mexicaine », la « Princesse de la pop« Elle préparerait tout pour mettre son premier enfant au monde.

Selon les rumeurs, « Le Nodéli« Ils préparent déjà leur prochain mariage au milieu d’une mer de doutes qui les hante encore au sujet de leur prétendue parade nuptiale.

Belinda veut être mère après son mariage avec Christian Nodal

C’est le couple lui-même qui a accordé une récente interview au Who Magazine, un espace pour lequel les signes d’amour entre les deux ne seraient pas laissés de côté, en plus de cela, ils ont fait connaître leur envie de devenir parents, qui est devenue plus présent en ce moment, je m’assurerais Belinda.

Belinda Peregrín Schüll, l’un des plus grands représentants du genre pop, a abordé les détails du mariage à venir avec nodal chrétienCe, après ses derniers fiançailles annoncés le 25 mai via son compte Instagram.

C’est le sien »Le petit ami d’une espagnole« , qui a mentionné, espère que sa fiancée aura le » meilleur mariage de tous « , a déclaré:

Je veux que Beli ait le mariage de ses rêves, et que ce soit comme elle l’imaginait depuis qu’elle était enfant.

De son côté, l’interprète de « Petite grenouille« Elle a révélé qu’elle a pu parler avec son fiancé et qu’ils ont prévu de mettre en œuvre une série de plans qu’ils partagent tous les deux :

Je meurs d’envie d’être maman. C’est un désir que nous avons tous les deux et nous en avons déjà parlé.

Bien que le « auteur-compositeur-interprète« de la musique régionale mexicaine est au sommet de sa popularité et a à peine 22 ans, tout indique que l’amour de Beli, 29 ans, l’a fait s’installer et rêver d’avoir sa propre famille.

La publication fait référence au fait que le fiancé de Belinda a tenu à préciser qu’il continue d’être le même que toujours et qu’il est entouré de personnes qui sont là depuis le début.

Comme on s’en souvient en août 2020 dernier, la femme d’affaires et « ancien juge de La Voz« Avec Christian Nodal, ils ont officialisé leur parade nuptiale après qu’il se soit fait connaître dans l’émission de Tv Azteca », La Voz México « où ils se sont tous les deux rencontrés et » sont tombés amoureux « au cours des enregistrements.