Belinda vit un moment difficile, une personne l’a quittée

Belinda, une grande pitié t’envahit, est-ce Christian Nodal ? | Instagram

Belinda traverse une période difficile après qu’elle m’ait récemment assuré qu’elle lui manquait trop une personne qui est partie plus tôt cette année.

La chanteur Belinda a ouvert son cœur à ses 14,3 millions d’abonnés à qui elle a partagé un grand chagrin qui l’accable après s’être souvenue de la date à laquelle elle a perdu une personne très spéciale.

La « mexicain naturalisé», Belinda Peregrín Schüll, a beaucoup manqué sa grand-mère ces derniers jours en pleine date à laquelle la dame, Juana Moreno est partie pour un autre avion le 10 février 2020.

La dame de 88 ans et l’interprète de « petit crapaud« Ils avaient une relation très étroite, donc la perte a représenté un moment difficile pour Belinda Peregrín.

Belinda, un grand chagrin t’envahit, est-ce Christian Nodal ? Photo : Capture Instagram

À ce moment-là, Belinda Il a dédié un message émouvant à sa grand-mère depuis son compte Instagram, se souvenant d’elle comme la femme de sa vie, son inspiration, sa raison d’être et son tout.

A cette occasion, le aussi « actrice de télévision« qui va barboter comme »enfant étoile« À l’âge de dix ans, il était trop triste de ne pas pouvoir surmonter ce moment.

J’ai eu des moments très difficiles : La perte de ma grand-mère qui était pour moi la personne la plus importante qui m’a marqué et c’est comme si un morceau de vous allait vous être arraché, quelque chose que vous ne surmontez jamais, les jours et les mois passent et je ressens encore ce vide que Belinda déplore.