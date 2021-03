Belkin dévoile de nouveaux accessoires iPhone 12 compatibles MagSafe, y compris des batteries et plus

Belkin a ajouté une variété de nouveaux accessoires compatibles MagSafe à son site Web aujourd’hui. Les nouvelles offres, qui sont toutes répertoriées comme «à venir», comprennent un support magnétique pour téléphone de fitness, une paire de chargeurs magnétiques sans fil, un support magnétique de suivi du visage, et plus encore.

Comme repéré pour la première fois par The 8-Bit, ces nouveaux accessoires ont été discrètement ajoutés au site Web de Belkin récemment, sans annonce officielle de la société.

Ce qu’il est important de garder à l’esprit ici, c’est que ces accessoires sont compatibles MagSafe et non certifiés MagSafe. Cela signifie que les accessoires peuvent puiser dans la gamme de magnétiques de l’iPhone 12, mais leurs vitesses de charge sont limitées à 5 / 7,5W au lieu des 15W fournis par MagSafe.

Tout d’abord, Belkin a révélé une paire de batteries magnétiques sans fil, dont l’une est similaire à d’autres offres telles que Hyper et Anker. Il y en a aussi un beaucoup plus grand avec une batterie de 10000 mAh à l’intérieur. Voici comment Belkin décrit cet accessoire:

Conçu pour la série iPhone 12, ce chargeur sans fil compatible MagSafe sert également de banque d’alimentation 10K à emporter partout avec vous. L’alignement magnétique parfait à chaque fois vous permet de continuer à utiliser votre téléphone pendant qu’il se charge sans le détacher du coussin, et un design mince et portable se glisse facilement dans votre sac à main ou votre poche. Lorsque le pad a besoin d’une recharge, l’alimentation directe vous permet de le brancher tout en alimentant votre téléphone, de sorte que vous n’ayez jamais à attendre pour charger. Obtenez le meilleur des deux mondes de charge avec un chargeur à double fonction et une batterie externe.