Belkin dévoile un nouveau dongle Soundform Connect pour ajouter AirPlay 2 à n’importe quel haut-parleur [U]

Mise à jour du 27 mai 2021: Nous avons reçu des questions de lecteurs se demandant où commander. Le Soundform Connect est épuisé sur le site Web de Belkin, mais il est disponible pour une livraison en juin sur Amazon.

Belkin élargit sa gamme audio avec un nouveau dongle Soundform Connect compatible AirPlay 2. Il s’agit d’un nouvel adaptateur qui transforme n’importe quel haut-parleur stéréo traditionnel en un haut-parleur compatible AirPlay 2. Il est disponible à la commande aujourd’hui pour 99,99 $.

Ce produit a été divulgué pour la première fois grâce à un dépôt de la FCC en février, et maintenant Belkin le rend officiel. Le Belkin Soundform Connect se connecte à n’importe quel haut-parleur via une entrée optique ou 3,5 mm, puis il transforme ce haut-parleur en une cible AirPlay 2.

Avec la prise en charge d’AirPlay 2, vous pouvez diffuser de l’audio depuis iOS et macOS vers plusieurs appareils AirPlay 2 en même temps, y compris HomePod, Apple TV et même d’autres haut-parleurs intelligents comme Sonos. AirPlay 2 offre également une latence réduite par rapport à l’AirPlay d’origine et à d’autres protocoles audio sans fil, car il est basé sur le Wi-Fi plutôt que sur Bluetooth.

Voici comment Belkin décrit le nouvel accessoire:

Une fois que le SOUNDFORM Connect est connecté à un haut-parleur ou un système audio alimenté avec une entrée optique ou 3,5 mm, un utilisateur peut simplement appuyer sur l’icône AirPlay sur son appareil Apple compatible pour commencer à lire de la musique ou tout autre audio. Avec les haut-parleurs compatibles AirPlay 2, les utilisateurs peuvent demander à Siri via leur iPhone de lire leur musique ou leurs podcasts préférés dans toute la maison, demander ce qui est diffusé dans chaque pièce, contrôler le volume, etc. L’adaptateur permet aux haut-parleurs d’être compatibles avec HomeKit, ce qui facilite leur attribution à différentes pièces et la création de scènes et d’automatisations dans l’application Home.

En termes de design, le Belkin Soundform Connect est petit et compact, vous pouvez donc le connecter à votre haut-parleur et le ranger pour le cacher. Encore une fois, il dispose à la fois d’une sortie audio analogique et d’une connectivité de sortie audio numérique. Il est alimenté via la connectivité USB-C de l’autre côté.

Le Soundform Connect est disponible à l’achat sur le site Web de Belkin au prix de 99,99 $.

