Belkin lance un chargeur 3-en-1 à 150 $ avec charge rapide pour Apple Watch Series 7

Belkin a annoncé aujourd’hui le lancement du chargeur sans fil Boost Charge Pro 3-en-1, un chargeur de 150 $ qui peut charger une Apple Watch, un iPhone et des AirPods en même temps.



Conçu pour les derniers appareils d’Apple, le chargeur sans fil 3-en-1 offre une rondelle de chargement MagSafe pour les modèles iPhone 12 et 13, qui peut les charger jusqu’à 15W (12W pour ‌iPhone 12‌ et 13 mini). Il est également capable de charger rapidement les nouveaux modèles Apple Watch Series 7 et il s’agit du premier chargeur tiers doté de capacités de charge rapide.

L’‌Apple Watch Series 7‌ est capable de charger jusqu’à 33% plus rapidement avec la nouvelle rondelle Apple Watch à charge rapide d’Apple, la montre se chargeant à environ 80% en 45 minutes.



En plus de l’option de charge 3-en-1, Belkin a également introduit le chargeur rapide portable pour Apple Watch, au prix de 60 $. Le chargeur rapide portable pour Apple Watch est capable de charger rapidement les modèles ‌Apple Watch Series 7‌, comme son nom l’indique.

Les clients peuvent précommander le chargeur sans fil 3-en-1 avec MagSafe et le nouveau chargeur rapide Apple Watch à partir d’aujourd’hui, mais les appareils ne seront pas expédiés avant décembre ou janvier.

